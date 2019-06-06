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Уральские подростки в восьмой раз сбежали из дома 

Рамблер 5 часов назад
Фото: pixabay
Трое мальчиков из города Реж снова самовольно уехали в Екатеринбург. Это уже седьмая попытка школьников отправиться бродяжничать. Школьники 2006, 2007 и 2008 годов рождения ушли на прогулку 1 июня и пропали на неделю. В поисках приняли участие 135 волонтеров.
Мальчики рассказали полицейским, что решение уехать они приняли внезапно. В первую ночь они переночевали под трубой теплотрассы в родном городе, а потом поймали попутную машину в Екатеринбург. В столице Урала они бродили по торговым центрам, ночевали в подъездах и занимались попрошайничеством. Учитывая рецидив подобного поведения, мальчики пройдут консультацию у врачей.
Дети
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