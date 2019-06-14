В России могут ввести гибкий декретный отпуск

С таким предложением выступил руководитель рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве Сергей Рыбальченко

Он предложил предоставить молодым мамам возможность самим выбирать продолжительность декрета, сообщают "Известия". При этом общая сумма декретной выплаты останется неизменной. Просто женщина сможет получать не по 40% в течение полутора лет, как это принято сейчас, а, например, по 60% в течение девяти месяцев, а затем выйти на работу. Декрет можно будет и продлить до трех лет, но в таком случае ежемесячная выплата, наоборот, уменьшится. По мнению чиновников, эта мера позволит молодым матерям строить карьеру и может положительно отразиться на демографии.