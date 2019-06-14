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Российскую мать пятилетней девочки-Маугли ограничили в родительских правах 

Letidor.ru + ещё 9 6 часов назад
Фото: Letidor.ru
Ранее девочку нашли одну в захламленной квартире.
Головинский суд Москвы по требования прокуратуры и органов опеки ограничил в родительских правах Ирину Гаращенко. Ранее женщина оставила пятилетнюю дочь Любу одну в захламленной квартире на Ленинградском шоссе.
Суд решил ограничить Гаращенко в родительских правах. Передать несовершеннолетнюю на попечение отделу социальной защиты населения районов Северное и Южное Медведково. Взыскивать с Гаращенко И. В. алименты на содержание несовершеннолетней Гаращенко Л. Е. в размере 1/4 части всех видов заработка до совершеннолетия ребенка,
— цитирует ТАСС пресс-секретаря суда.
Отмечается, что судебное заседание проходило в закрытом режиме.
Напомним, в марте соседи в течение нескольких дней слышали плач ребенка, оставленного в квартире. Жильцы вызвали МЧС. Когда сотрудники службы спасения вскрыли квартиру, они нашли девочку в помещении, заваленном мусором. У Любы были признаки анорексии, гнойный отит, педикулез. Ребенка забрали в больницу, где положили в реанимацию, а также сделали операцию из-за вросшей в шею резинки для волос.
Мать ребенка арестовали, но она не признавала свою вину и требовала пересмотреть ее заключение. Но суд отклонил жалобу женщины и признал арест законным. Против матери возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».
Это все провокация, что произошло и что происходит в моей квартире. Я отсутствовала в квартире пару часов и буду бороться за свою дочь — она у меня одна. Я хотела бы доказать суду, что я невиновна, и буду бороться за дочь до конца,
— заявляла Гаращенко.
Фото: Shutterstock/VOSTOCK
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Дети , Генпрокуратура РФ , МЧС , ИТАР-ТАСС
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