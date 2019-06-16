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Эксперты рассказали, во сколько обойдется российскому школьнику выпускной 

Вечерняя Москва + ещё 1 11 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Эксперты производителя онлайн-касс «Эвотор» подсчитали, что выпускной банкет обойдется российскому школьнику в среднем в 1,68 тысячи рублей.
Для анализа специалисты использовали данные со смарт-терминалов «Эвотора», которые расположены в 15 тысячах ресторанах, кафе и столовых во всех российских городах.
По данным экспертов, банкет на класс из 30 учеников в среднем по России будет стоить 50,4 тысячи рублей. В столице мероприятие обойдется в 73,2 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге — 53,2 тысячи рублей.
В меню банкета специалисты включили холодные закуски, салат, горячее, десерты, фрукты, прохладительные напитки и чай, сообщает РИА «Новости».
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