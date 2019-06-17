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Звездные матери, отказавшиеся от воспитания детей 

Рамблер 7 часов назад
Иногда матери оставляют детей на попечение бабушек и дедушек или вовсе сдают их под опеку государства. Звёздные мамы тоже порой не растят детей самостоятельно. Кто-то делает карьеру и всё время проводит на гастролях, другие активно устраивают личную жизнь, третьи вынуждены после развода оставлять наследников мужьям. Лидия Федосеева-Шукщина, Елена Проклова, Маша Распутина, Лолита Милявская, Любовь Полищук — почему эти женщины не стали воспитывать отпрысков?
Дети , Видео , Звёзды , Лолита Милявская , Любовь Полищук , Елена Проклова
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