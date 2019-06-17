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Каким стал сын Марии Голубкиной и Николая Фоменко 

Рамблер 2 часа назад
Актриса Мария Голубкина с 1995 по 2008 год состояла в браке с певцом, актёром, шоуменом Николаем Фоменко. В этом браке появилось двое детей, однако даже они не спасли семью от развода. Недавно Мария показала, как выглядит её сын Иван, которому сейчас 15, и подписчики отметили, что парень очень похож на отца. Сам Фоменко уже давно состоит в новом браке, а вот Мария всё ещё одна. В 2017 году она начала встречаться с сыном актёра Василия Ливанова Борисом, но через некоторое время они расстались.
Дети , Видео , Звёзды , Любовь , Мария Голубкина , Василий Ливанов , Николай Фоменко
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