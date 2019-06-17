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Золотой ребенок: дети, ставшие миллионерами до 18 лет 

Рамблер 7 часов назад
Фото: Kieron Robert Williamson/Facebook
Кто из нас не мечтал в детстве зарабатывать миллионы, чтобы спускать их на игрушки и сладости? Для некоторых мечты так и остались мечтами, но кто-то разбогател, еще не успев окончить школу.

Киерон Уильямсон

На первый взгляд этот мальчик ничем не отличается от своих сверстников. Он живет с родителями и младшей сестрой в небольшом городке Лудхэм, обожает видеоигры, футбол и является лучшим защитником в школьной команде. Но если вы познакомитесь с Киероном поближе, то узнаете, что он пишет по три картины в неделю, свою первую выставку провел в шесть лет, искусствоведы зовут его "юным Моне", а на его счету больше двух миллионов стерлингов. Отрицать талант Уильямсона невозможно. Он начал писать в 2008-м, а уже спустя год его картину купили за 14 тысяч фунтов. Эксперты отмечают, что творчество подростка уникально, ведь в столь юные годы ему удается писать так, как это делали великие мастера уже в пожилом возрасте.

Изабелла Баретт

Оказаться с этой юной американкой в одном конкурсе красоты — значит, проиграть заочно. Несмотря на свой юный возраст, — ей всего 12 лет, — девушка имеет огромный опыт в индустрии, ведь она участвует в этих конкурсах чуть ли не с пеленок. Первый миллион она заработала в четыре года и с тех пор успела попробовать себя в разных сферах деятельности. Изабелла была и моделью, и певицей, а теперь занялась бизнесом. Она выпускает косметику и бижутерию для детей под маркой Glitzy Girl, а на ее счету уже больше двух миллионов долларов.

Джордан Кейси

Сейчас ирландскому вундеркинду 19 лет, но свой первый миллион он заработал много лет назад. Программировать он научился еще в девять лет, а уже в 12 придумал и создал игру, которая стала бестселлером в iTunes. Поначалу родители Джордана переживали, что все свободное время сын проводит за компьютером и совсем не уделяет внимания учебе. Теперь же они на него работают — помогают с управлением IT-компании и нескольких стартапов. Кейси предпочитает не рассказывать о размере своего состояния, но признается, что является долларовым миллионером.
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