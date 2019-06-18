Подмосковная семья пополнилась 14‐м ребенком. Как живут многодетные родители

Семья Голубевых, в которой растут шесть мальчиков и семь девочек, пополнилась еще одним ребенком. В Балашихинском роддоме у многодетной мамы Юлии появилась на свет еще одна дочь. Новорожденную назвали Валерией. Встречать ее приехал глава семейства Роман Голубев вместе со всеми детьми.

В беседе с «360» многодетная мама рассказала, что впервые она попала в Балашихинский роддом, когда ждала 13-го ребенка. Так как в Люберцах, где она живет, роддом оказался закрыт, то ее отправили в Балашиху. Женщине настолько понравилось обращение врачей и сама обстановка медицинского учреждения, то она решила, что если забеременеет снова, то приедет рожать только в этот роддом.

«Люберецкий роддом был закрыт и по направлению поехала сюда. После этого решила, что если еще раз рожать, то только здесь. Врачи замечательные. Квалифицированные, знающие свое дело и любящие. Я просто приехала сюда и доверилась», — поделилась она и отметила, что главное здесь хорошее отношение врачей и акушерок. «Принимают с радостью», — добавила многодетная мама.

«Это все житейское»

На вопрос, не тяжело ли ей с таким количеством детей, Юлия ответила, что старшие помогают ухаживать за младшими.

«Бывают и тяжелые моменты, бывает и легко — это все житейское. Дети помогают, потому что бабушка и дедушка не могут, они в Коломне живут», — поделилась она. Также она отметила, что помогают братья и сестры по вере.

Семья Голубевых очень религиозна. Дети ходят в воскресную школу. А глава семейства Роман, говоря о том, как они с женой проводят редкие свободные минуты, рассказал, что вечером они могут помолиться.

«У нас бывает суббота, когда мы собираемся, чтобы пообщаться и куда-нибудь съездить. У нас есть воскресение, когда мы чтим нашего Господа и едем в собрание», — поделился он.

Сам Роман работает инструктором по обучению массовым профессиям на железной дороге, а параллельно еще учится в университете. Даже на выписку супруги он прибежал с учебы.

«Настроение — такая усталость. Но мы очень рады, что все живы, здоровы, что все устроено и что маленькая с нами», — поделился он.

Телеканал «360»

Уходя из роддома с маленькой Валерией на руках, Юлия поблагодарила всех работников Балашихинского роддома.

«Огромная благодарность всем врачам, всем акушерам, медсестрам, всем, кто здесь работает. За их добро, любовь, внимание, заботу, профессионализм пусть Господь благословит их всех», — сказала она.

Командная работа

Главный врач Балашихинского родильного дома Наталья Алимова заявила, что в медицинском учреждении собрана очень сильная команда акушеров-гинекологов, неонатологов.

Комфортное пребывание пациенток, отзывчивость врачей и среднего медперсонала — все это является тем моментом, который притягивает женщин в наш родильный дом

Она рассказала, что новорожденная Валерия вошла в число 7604 детей, которые появились на свет в Балашихинском роддоме.

«Думаю, что когда мы будем праздновать трехлетие роддома, то будем насчитывать уже восемь тысяч новорожденных», — сказала главный врач.

Она отметила, что четырнадцатые роды у одной и той же женщины здесь принимали впервые. По ее словам, не все ее коллеги акушеры-гинекологи могут похвастать таким достижением.

«Двенадцатые роды у нее прошли путем операции кесарева сечения. Следующие тринадцатые и четырнадцатые она рожала сама. Причем детки все были достаточно крупные — 4,5 килограмма и все здоровые», — рассказала главный врач.

Врач Алимова особо отметила, что кроме воли и отваги многодетной мамы важно отметить еще и профессионализм врачей Балашихинского роддома.

«Командная работа акушеров-гинекологов, неонатологов, реаниматологов, которые постоянно наблюдали за роженицей. Потому что это четырнадцатые роды, что само по себе достаточно опасно, плюс еще рубец на матке. Все это в совокупности вызвало достаточно много опасений. Но и врачи, и женщина справились с этой ситуацией. Все молодцы», — поделилась главный врач Балашихинского роддома.

Она пожелала многодетной маме и всей ее семье крепкого здоровья, бодрости, сил, вдохновения.

«Пусть каждый ваш день приносит только приятные моменты, яркие и позитивные эмоции и радостные события», — сказала Наталья Алимова.