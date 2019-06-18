Стало известно отношение россиян к воспитанию ребенка отцом

Большинство жителей России — 70% — считают, что отцы могут вести домашнее хозяйство и воспитывать ребенка не хуже матерей. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра исследования общественного мнения ( ВЦИОМ ), опубликованные на сайте организации. Опрос прошел 14 июня при участии 1600 человек старше 18 лет.

Этого мнения придерживаются 71% женщин и 90% респондентов среди людей от 18 до 24 лет.

Однако 65% женщин и 55% мужчин считают, что отцы не должны уходить в декретный отпуск. 42% респондентов заявили, что были бы согласны пойти в отпуск по уходу за ребенком вместо супруги.

На практике лишь у 10% опрошенных в окружении есть семьи, где отец ведет хозяйство и воспитывает детей, а мать работает. Не знакомы с такими семьями оказались 65% респондентов.

Важную роль отца в воспитании у детей уважения к женщине отметили 33% респондентов, ответственности и умении держать слово — 27%, мужестве и отваге — 24%. О том, что при разводе нельзя ограничивать общение отца или матери с ребенком, отметили 90%.