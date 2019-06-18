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Стало известно отношение россиян к воспитанию ребенка отцом 

Рамблер 3 часа назад
Большинство жителей России — 70% — считают, что отцы могут вести домашнее хозяйство и воспитывать ребенка не хуже матерей. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации. Опрос прошел 14 июня при участии 1600 человек старше 18 лет.
Этого мнения придерживаются 71% женщин и 90% респондентов среди людей от 18 до 24 лет.
Однако 65% женщин и 55% мужчин считают, что отцы не должны уходить в декретный отпуск. 42% респондентов заявили, что были бы согласны пойти в отпуск по уходу за ребенком вместо супруги.
На практике лишь у 10% опрошенных в окружении есть семьи, где отец ведет хозяйство и воспитывает детей, а мать работает. Не знакомы с такими семьями оказались 65% респондентов.
Важную роль отца в воспитании у детей уважения к женщине отметили 33% респондентов, ответственности и умении держать слово — 27%, мужестве и отваге — 24%. О том, что при разводе нельзя ограничивать общение отца или матери с ребенком, отметили 90%.
Женский форум
Дети , Видео , ВЦИОМ
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