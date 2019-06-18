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Врачи выяснили, чем грозит детское ожирение 

Вечерняя Москва + ещё 2 5 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Среди детских врачей существует мнение, что ожирение у ребенка имеет минимум последствий вплоть до того момента, как он станет подростком. Доктор Иньяки Галан из Института здоровья Карлоса III опроверг это заблуждение. Вместе с коллегами он провел исследование, которое продолжалось два года. Тридцать два педиатра изучили физические показатели детей, принимающих участие в эксперименте. Врачи зафиксировали данные половой принадлежности, веса, роста и других параметров тела каждого ребенка. Через два года процедуру повторили. Выяснилось, что дети с лишним весом, на момент повторного визита, уже имели проблемы с артериальным давлением. Те участники исследования, которые сбросили за два года лишний вес, имели нормальные стабильные показатели.
Врачи отмечают, что родители зачастую не обращают внимание на повышенное давление, а также опасный уровень сахара в крови ребенка. Они объясняют, что детский организм также уязвим для многих заболеваний и нуждается в регулярном медицинском наблюдении. Об этом сообщает «Российская газета».
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