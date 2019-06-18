«Марию считали мутантом»

Уже более 30-ти лет назад произошла одна из самых ужасных катастроф в человеческой истории — авария на Чернобыльской АЭС. Это событие изменило жизни сотен тысяч людей.

Согласно закону, нельзя рожать и растить детей в 30-километровой зоне ЧАЭС. Но в любом правиле случаются исключения. Через 13 лет после катастрофы в зоне отчуждения на свет появилась Мария Савенко. Ее рождение считают необычным, ведь девочка родилась в 1:25 пополуночи, именно в это время произошла авария на ЧАЭС. Люди мгновенно прозвали девочку "посланием от Бога", ей несли подарки.

«Марию считали мутантом»

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Когда матери Марии Лидии Савенко было 47 лет, врачи диагностировали ей онкологическое заболевание. Опухоль была неоперабельной, и женщина смирилась с мыслью о смертельной болезни. А спустя 9 месяцев, к всеобщему удивлению, родила абсолютно здоровую дочь.

«Я поняла, что беременна, только когда начала рожать. Мы с супругом бегали по Чернобылю в поисках шелковой нити, чтобы ею перевязать пуповину. Я родила быстро, муж Михаил, принимал роды. У нас не было ничего — ни пеленок, ни детской одежды, мы ведь не ждали Марию. Мы оба понимали, что о ней нельзя рассказывать. Жителей в Чернобыле немного, можно сказать большая деревня. Кто-то услышал, как плачет ребенок и вычислил, где он находится. Так наша тайна раскрылась. С этого момента у нас начались проблемы», — вспоминает Лидия — «Меня считали преступницей, унижали и угрожали. А все потому, что я родила ребенка. Марию считали мутантом, но она абсолютно нормальная — это и так видно. Страдали не только мы, власть взялась и за наших знакомых и друзей. Их увольняли с работы, а для Чернобыля — это просто катастрофа».

«Все было зараженным»

В зоне отчуждения запрещено рожать детей и чтобы скрыть факт появления девочки, власти предложили семье Савенко покинуть Чернобыль. Однако семья не собиралась оставлять свою родину.

Мария росла, ничто не влияло на ее здоровье. Она как и все обычные дети пила молоко, купалась в речке. Отличие только одно — все это было зараженным.

Бывало, что к Савенко применяли насилие. Пока Лидия была в райцентре, ее мужа и дочь вывезли за пределы зоны отчуждения. Чтобы беспрепятственно вернуться домой, им пришлось спрятать Марию в мешок.

«Она считает это клеймом»

Anews

Когда Марии было 7 лет, семье Савенко все-таки пришлось уехать из Чернобыля, чтобы обеспечить ей достойное будущее. Девочке пришла пора идти в первый класс, а в зоне отчуждения нет ни одной работающей школы.

Сейчас Марии Савенко 19 лет, она не считает себя особенной, живет и работает в Киеве, ведет вполне обычную жизнь.

«Ее и правда не заботит собственная уникальность из-за того, что она родилась в Чернобыле, — цитирует издание друга Марии. — В сущности, ей скорее больно осознавать, что она единственный ребенок, родившийся и выросший в Чернобыле после взрыва. Она считает это клеймом»,

— рассказал журналистам один из друзей девушки.

Anews

А вот ее мать уверена, что девушка является символом возрождения, сигналом для возвращения на Родину.