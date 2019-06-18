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Названы самые стильные дети российских звезд 

Аргументы Недели 2 часа назад
Фото: Аргументы Недели
Дети звёзд российского шоу-бизнеса с самого рождения оказываются в центре внимания. Они просто обязаны выделяться и бросаться в глаза. Более того, многие из них настолько привыкли к выходам в свет, что стали разбираться в моде лучше взрослых.
Так, сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской с юного возраста приучен к фигурному катанию и миру моды. За плечами маленького Саши съемки для известных глянцевых журналов и участие в рекламных кампаниях, сообщает портал Дни24.
На второй строчке находятся дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина — Лиза и Гарри. Иногда они участвуют в модных показах. В гардеробе Лизы и Гарри много элегантных брендовых вещей, которые они научились сочетать без помощи стилистов.
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Дети , Яна Рудковская , Евгений Плющенко , Максим Галкин , Алла Пугачева
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