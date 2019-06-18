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Воспитатели надели ребенку на голову нижнее белье 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Кинешмец.ru
Воспитатели детского сада №50 в городе Кинешма Ивановской области надевают малышам трусы на голову во время прогулки, если у тех нет с собой головного убора, сообщает «Кинешемец.RU».
По информации портала, последний раз подобное произошло в июне во время детского праздника. На сайте учреждения была опубликована фотография, на которой все дети были в шапках, кепках и панамах, а у одного мальчика на голове были трусы. На момент написания новости такого снимка «Лента.ру» не обнаружила.
Издание пишет, что родители и раньше замечали подобное в детсаде.
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Дети , Lenta.ru
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