Как дети разрушают брак: 4 реальные причины

Дети скрепляют любой союз. Так привыкли говорить мамы и бабушки. Но в наши дни все поменялось.

Понятие семьи в последние десятилетия сильно трансформировалось, равно как и цели создания ячейки общества. Уже никого не удивляет один ребенок в семье, бабушки и дедушки, воспитывающие чадо, пока родители строят карьеру, неполные семьи тем более. Осталось незыблемым только одно: все хотят быть счастливыми! И наличие детей в союзе всегда синоним счастья. Но иногда бывают очень трудные жизненные ситуации, когда тема детства очень болезненна. Когда союз двух любящих людей может рухнуть и что делать, чтобы не допустить этого?

Ребенок-инвалид

Татьяна, 29 лет:

«Сын родился 8 лет назад. Сразу все было прекрасно. К полутора годам начала замечать странности у сына: говорить он даже не пытался, издавал одни и те же звуки, не улыбался, пытаюсь на руки взять — вырывается и кричит, будто его режут. В пять лет поставили диагноз — аутизм. На работу я так и не вышла, у нас просто нет специализированных садиков для таких, как Мишутка. А муж ушел. Сперва молчал, где-то пропадал ночами. Потом узнала, что завел любовницу и ушел к ней, все так же молча. А я так старалась: и готовила, и убирала, и ребенком занималась, чтоб упрекнуть было не в чем…»

Увы, таких историй очень много. По статистике, всего 5–10% семей, воспитывающих детей-инвалидов, полные.

Мнение эксперта. Какие первые мысли семей, столкнувшихся с тяжелой болезнью или инвалидностью? Дайте нам волшебную таблетку, дайте нам гарантии, дайте нам сроки, даты, когда жизнь станет снова привычной, как у всех. Но проходят месяцы, таблетка не придумана или не действует…

Много говорят о чувствах матерей, об их адаптации и периодах проживания ими стадий горя или совладения с трудной жизненной ситуацией. И сколь мало мы знаем о чувствах отцов.

Первая реакция — обвинить супруга/супругу в том, что это его/ее гены виноваты в том, что ребенок родился «не таким».

Отцы тоже переживают горе. Но более скрыто, чем матери. К тому же отец обычно становится постоянным объектом атак своей жены. Да, эти атаки — крик о помощи, об усталости и безнадеге, но в виде претензий и упреков: «А ты…», «Да как ты можешь».

Фокус внимания женщины в такой ситуации только на ребенке. Мнение супруга нивелируется, игнорируется. В итоге либо он сдается и уходит, либо его морально принуждают к уходу.

Но есть и другая причина разрыва отношений: страх перед ответственностью, болезнью, новыми условиями жизни.

Рекомендации: быть открытыми, не замалчивать трудности, вступать в сообщества семей, столкнувшихся с подобными ситуациями, максимально социализировать ребенка. Нужно давать друг другу хотя бы минимальное количество времени на переключение внимания с сына или дочки на другие занятия — просто для себя. Разговаривайте друг с другом о своих переживаниях, ожиданиях помощи и поддержки. Если этого недостаточно, обратитесь к семейному психологу.

Бесплодие и попытки ЭКО

Ирина, 45 лет:

«Мы с мужем до 30 лет жили для себя: строили карьеру, приобретали недвижимость, отдыхали. На четвертом десятке в один день поняли, что без ребенка просто нет смысла жить. Пять лет пытались решить эту проблему сами, увы, никакого результата. Пошли в клинику, где нам предложили сделать ЭКО. Прошло еще 10 лет, за плечами уже две неудачные попытки искусственного оплодотворения, секс из радости превратился в рутинную работу на результат — в нужный день, в нужной позе. С каждым месяцем я все больше становлюсь злой, ужасной самкой, готовой убить всех за малыша».

Мнение эксперта. По статистике, если бесплоден мужчина, он в большинстве случаев удерживает рядом с собой женщину. Если же бесплодна женщина, число сохраненных браков ниже.

Долгие попытки забеременеть приводят к сверхценности самого этого процесса. Пара переключается с момента осознания своих отношений и выстраивания будущих отношений на одну цель: родить ребенка.

Женщина кладет все свои силы и здоровье на то, чтобы стать матерью, подключает к осознанию этого процесса и любой поддержке всех: супруга, родителей. Не все попытки ЭКО удачны с первого раза, иногда таких попыток несколько в течение нескольких лет.

Долгожданная беременность наступила, но жизнь не становится прежней: новый член семьи — ребенок, все внимание на нем. А муж? Отношение к нему уже изменилось, его приоритет отодвинут. Но только его к этому никто не готовил, а между тем жена ждет от него помощи, поскольку она привыкает к роли мамы. Но подготовил ли кто-то мужа к роли отца? И мужчина сдается, ощущает себя ненужным, лишним.

Рекомендации: женщины, помните, что вы прежде всего чьи-то жены. Будьте внимательны к вашим любимым, не превращайтесь в самок. Если не справляетесь самостоятельно, обращайтесь к психологу. Лучше, чтобы вы сделали это вместе с мужем.

Усыновление

Мария, 50 лет:

«Когда нам с мужем исполнилось по 45 лет и все попытки родить ребенка не принесли результата, мы усыновили пятилетнюю девочку. Василиса так похожа на моего мужа Васю. Но вот только он почему-то этому не рад: выискивает в поведении девочки странности, не хочет с ней гулять, помогать. Говорит, что не хочет видеть дома чужого ребенка от непутевой мамаши. А ведь он поддержал меня, когда мы заговорили об усыновлении. Знаете, когда его нет дома, мы с Василисушкой самые счастливые люди на свете, а приходит папа, и все… Подумываю о разводе».

Мнение эксперта. Мужчине генетически или биологически сложно принять чужого ребенка, заботиться о нем. Отцовство — чувство социальное, приобретаемое взаимоотношением и социальным одобрением.

С появлением ребенка в семье внимание становится рассредоточено уже на большее число ее членов, нагрузка психоэмоциональная на родителей, стресс, новый режим жизни, в зависимости от возраста ребенка встает вопрос, как объяснить его появление родственникам, соседям, друзьям. Стресс каждого из супругов не всегда проговаривается друг другу, отчего эмоциональные переживания друг друга обесцениваются, контакт прерывается, дело идет к обидам, разочарованию и разрыву.

Рекомендации: до любого общего шага семейной жизни проговаривайте, что будет дальше, как изменится ваша жизнь, как живут подобные семьи, с какими трудностями сталкиваются, у кого находят поддержку и опору, если не чувствуют ее от близких и родных. Консультация психолога — это проработка конфликта ваших ожиданий экологичным способом.

Выкидыш и прерывание беременности

Анна, 30 лет:

«За пять лет брака мы с мужем потеряли трех детей. Первый выкидыш случился на десятой неделе, год восстанавливались, потом долгожданная новая беременность. Через пять месяцев опять выкидыш. А третьего ребеночка я потеряла на сроке шесть недель. Муж говорит: «Хватит, давай больше не будем себя мучить. Бог не дает нам детей». Меня эти слова просто дико раздражают: как он может так легко сдаваться, он не понимает, что я за нашего малыша готова жизнь отдать».

Мнение эксперта. О прерывании беременности и невозможности вынашивания ребенка в нашем обществе до сих пор стараются не говорить. Люди избегают поддержки, помощи и разговоров на подобные темы, но это не уменьшает степени горя и тревоги женщины, которая не смогла выносить или была вынуждена прервать беременность по любым показаниям или даже своему желанию. Как правило, окружение женщины в подобных ситуациях продолжает вести привычный ритм и режим жизни, который был до наступления беременности.

Женщина лишается поддержки, скрывает все свои страхи и эмоции.

Рекомендации: срочно идите к психологу, прорабатывайте эти травмы. А выкидыш, безусловно, серьезная травма. Женщина нуждается в поддержке и новом ресурсе к жизни.