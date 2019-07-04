Почему летом ребенку полезно ходить в детский сад

О том, какая польза от посещения ребенком детского сада летом, пишет womanhit.ru.

Несмотря на то что придется рано вставать, подъем летом проходит у детей гораздо легче, чем зимой или осенью. Кроме этого, взрослый человек также охотнее просыпается раньше, чтобы насладиться солнечным утром.

Зимой нужно надеть на ребенка несколько слоев одежды, что маленьким детям очень не нравится. Летом так геройствовать не придется. Сборы в детский сад можно превратить игру: попросить малыша выбрать самостоятельно одежду, обувь и одеться раньше папы и мамы.

Группы в детском саду летом не так заполнены, как в другое время года — ведь многие уезжают отдыхать. В этом есть положительное: риск подхватить вирус уменьшается. Кроме того, дети много времени проводят на улице, что поможет оздоровить вашего ребенка.

Многие родители против сборных групп. Однако нужно учитывать, что ребенку необходимо общения с детьми разных возрастов. Так он будет полноценно развиваться.

Порой страх у родителя вызывает новый воспитатель. Не все мамы и папы готовы доверить ребенка незнакомому человеку, тем более если прежний воспитатель полностью устраивал. Но здесь важно понимать: знакомство с новыми людьми — это бесценный опыт общения как для вас, так и для ребенка.