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С кем уходят дети 

Рамблер 6 часов назад
Фото: depositphotos.com
Волонтеры организации "Лиза алерт", которая занимается поиском пропавших людей, с разрешения родителей проверили детей на доверчивость по отношению к чужим людям. Эксперимент был поставлен на различных детских площадках по отношению к детям от 3 до 12 лет. В ходе эксперимента волонтеры пытались войти в доверие к ребенку и увести того за собой. Подавляющее большинство детей согласились уйти с чужим человеком, из 17 детей отказались только двое. Как отметили волонтеры, в большинстве случаев достаточно было пары секунд, чтобы завоевать доверие ребенка. В качестве предлогов действовали самые простые, например:
— Папа просил тебя привести.
— Пойдем, я куплю тебе мороженое.
В зависимости от возраста действуют разные предлоги. Дети постарше, например, всегда готовы помочь — поднести тяжесть или спасти котенка, "застрявшего тут недалеко, за углом". Как отмечают активисты "Лиза алерт", детей надо обязательно учить ни при каких обстоятельствах не уходить с незнакомцами, в том числе со старшими детьми. Однако даже тренированные дети все равно слишком доверчивы и легко поддаются обману со стороны злоумышленников. Единственный надежный способ уберечь маленького ребенка — не оставлять его без присмотра.
Женский форум2
Дети
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