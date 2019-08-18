С кем уходят дети

Волонтеры организации "Лиза алерт", которая занимается поиском пропавших людей, с разрешения родителей проверили детей на доверчивость по отношению к чужим людям. Эксперимент был поставлен на различных детских площадках по отношению к детям от 3 до 12 лет. В ходе эксперимента волонтеры пытались войти в доверие к ребенку и увести того за собой. Подавляющее большинство детей согласились уйти с чужим человеком, из 17 детей отказались только двое. Как отметили волонтеры, в большинстве случаев достаточно было пары секунд, чтобы завоевать доверие ребенка. В качестве предлогов действовали самые простые, например:

— Папа просил тебя привести.

— Пойдем, я куплю тебе мороженое.