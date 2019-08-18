Девушка родила детей с разницей в два месяца

29-летняя Лилия Коновалова родила дочку, а через два месяца — сына. Необычный случай произошел в городе Уральске, в Западном Казахстане. Это оказалось возможно, потому что у девушки двойная матка. Об этом в субботу сообщил минздрав республики на своей официальной странице в Facebook.

"В перинатальном центре Уральска произошел уникальный случай. Двадцатидевятилетняя Лилия Коновалова родила двоих детей с разницей в два месяца. Дочь Лилии родилась на сроке 25 недель, а спустя два месяца и 16 дней родился и долгожданный сынишка", — говорится в сообщении министерства.

Кроме того, объясняется, насколько сложно сохранить жизнь детям в подобных случаях:

"По статистике, в таких случаях шансы на рождение живого ребенка равны 1 на 50 миллионов. Но благодаря профессионализму врачей перинатального центра у мамы и малышей все хорошо".

Девочка появилась на свет весом 850 граммов и ростом 42 сантиметра, а сын 2,9 килограмма и ростом 50 сантиметров.

Сама же Коновалова отметила, что беременность проходила тяжело. Она старалась меньше двигаться, поскольку врачи советовали как можно реже выходить из дома.