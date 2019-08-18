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Девушка родила детей с разницей в два месяца 

Рамблер 2 часа назад
Фото: facebook.com/Облздрав Уральск
29-летняя Лилия Коновалова родила дочку, а через два месяца — сына. Необычный случай произошел в городе Уральске, в Западном Казахстане. Это оказалось возможно, потому что у девушки двойная матка. Об этом в субботу сообщил минздрав республики на своей официальной странице в Facebook.
"В перинатальном центре Уральска произошел уникальный случай. Двадцатидевятилетняя Лилия Коновалова родила двоих детей с разницей в два месяца. Дочь Лилии родилась на сроке 25 недель, а спустя два месяца и 16 дней родился и долгожданный сынишка", — говорится в сообщении министерства.
Кроме того, объясняется, насколько сложно сохранить жизнь детям в подобных случаях:
"По статистике, в таких случаях шансы на рождение живого ребенка равны 1 на 50 миллионов. Но благодаря профессионализму врачей перинатального центра у мамы и малышей все хорошо".
Девочка появилась на свет весом 850 граммов и ростом 42 сантиметра, а сын 2,9 килограмма и ростом 50 сантиметров.
Сама же Коновалова отметила, что беременность проходила тяжело. Она старалась меньше двигаться, поскольку врачи советовали как можно реже выходить из дома.
Женский форум1
Дети , Минздрав РФ
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