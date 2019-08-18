Детские вечеринки: зачем Пугачева и Тимати вызывают гнев и зависть

Том Круз, Хлоя Кардашьян, Алла Пугачева, Тимати тратят сотни тысяч долларов на праздники для отпрысков. Радуга из воздушных шаров, торт за $5 тыс., бриллиантовая Барби — для одних это становится символом любви к детям, для других — инвестицией в собственную популярность. Кто становится главным бенефициаром детских праздников селебрити и чем это может обернуться для самих детей, разбиралась «Газета.Ru».

Большинство из нас вряд ли смогут вспомнить свой второй день рождения, однако это не помешало в свое время Кэти Холмс и Тому Крузу потратить около $100 тыс. на праздник для своей дочери Сури. Только на свежие цветы для двухлетней малышки у звездных родителей ушло $17 тыс., еще $45 тыс. они отдали за кейтеринг от Wolfgang Puck — один только торт обошелся в $5 тыс.

Хлоя Кардашьян подарила дочери на вечеринку настоящую радугу из надувных шариков пастельных тонов. Только этот атрибут праздника обошелся ей в порядка $8,5 тыс.

Певец Тимати потратил на 5-летие своей дочери Алисы Юсуновой около 3 млн рублей, устроив ей вечеринку в стиле «Алисы в стране чудес» в старинном особняке на Волхонке.

Эксперты связывают показные торжества с желанием дать ребенку то, чего сами были лишены в детстве. Ведь день рождения ребенка — это главный праздник для его мамы и папы. Однако дело не только в этом.

Семейная пара Бейонсе и Джей-Зи потратила $200 тыс. на торжество в честь своей дочери Блю Айви Картер , а самым впечатляющим стал подарок имениннице — эксклюзивная кукла Барби, инкрустированная бриллиантами стоимостью в $80 тыс., пишет британский The Sun.

А вот семья певца Дмитрия Маликова на 15-летие дочери Стефании подарила ей трехкомнатную квартиру в центре Москвы.

Такой подход к детским праздникам и подаркам все больше походит на соревнование, подтверждают эксперты. Зачастую даже сами дети между собой спорят: у кого шариков было больше, аниматоры повеселее, а замок покруче.

«Довольно частое явление — это соревновательный момент», — говорит популярный психолог, НЛП-тренер, Дмитрий Эснер. Селебрити хочется внимания, хочется, чтобы окружающие оценили, как здорово они могут устроить праздник.

Кроме того, такой масштаб торжеств может быть своего рода «попыткой откупиться»: когда мама или папа понимают, что мало уделяют времени своему чаду, им хочется таким образом заполучить детскую любовь, поясняет Эснер.

Превращение детского праздника в публичное мероприятие — это, прежде всего, стремление показать себя всему миру как родителей, отмечает консультант по имиджу Елена Малышева

С точки зрения позитивного имиджа, если сделать все аккуратно — это присоединение к миллионам мам и пап, однако всегда есть риск вызвать гнев и зависть: мало кто из обычных родителей может позволить себе такие же расходы,

«Вызывающе роскошные празднества, неосторожные высказывания перемещают звезду с ребенком в плоскость черного пиара, где даже гневная реакция лучше, чем тишина. С точки зрения пиара также это возможность давать комментарии и выступать в более широком круге СМИ по детской тематике», — отмечает Малышева.

При этом некоторые медийные фигуры, например Филипп Киркоров , даже научились зарабатывать на этом. Артист организовал свое ивент-агентство детских праздников. По данным разных изданий, организация «звездной» детской вечеринки от поп-артиста обходится в несколько миллионов рублей.

Такой праздник в ресторане на Рублевке недавно был устроен для детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина . Впрочем, для них в знак дружбы или в качестве пиара Киркоров вполне мог организовать все бесплатно.

Примеры «звездных» вечеринок отражаются и на образе жизни непубличных граждан, которые интуитивно всегда тянутся за кумирами. Масштабные детские праздники становятся все более популярными в нашей стране, детские развлекательные центры открываются даже в небольших городах, а спрос на аниматоров год от года растет.

В последнем опубликованном исследовании PwC «Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2018–2022 годы» отмечается, что в ближайшие пять лет совокупный среднегодовой темп роста индустрии развлечений и медиа к концу 2022 года достигнет $2,4 трлн. В то время как в 2017 году показатель был на уровне $1,9 трлн.

Ежегодный темп роста этих сегментов в мире эксперты оценивают в 4,4%, в России же, как и в других развивающихся странах, он будет выше — 8,8%.

По ранее озвученным оценкам Союза ассоциаций и партнеров индустрии развлечений (САПИР), объем рынка детских развлечений в 2018 году составил примерно 35 млрд рублей. И это далеко не предел.

Лозунг «все лучшее — детям» звездам дает дополнительное пространство для продвижения имиджа, индустрии развлечений — перспективы роста, а вот для самих детей нередко оборачивается разочарованием.

«В итоге это создаст ощущение скуки: много праздников и потом перенасыщение всем», — констатирует психолог Надежда Морозова.

«Когда все слишком всегда весело и шумно, уходит чувство радости от мелких каких-то переживаний и открытий. Ребенку, может, и не нужна вся эта шумиха, может, он вообще хочет один посидеть спокойно, но с детства привыкает к другому», — добавляет эксперт.