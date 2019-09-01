Чем особенно отличается воспитание детей в России

5 особенностей российского воспитания, которые не понимают иностранцы

Существуют несколько особенностей воспитания детей в России, которые иностранцам кажутся совершенной дикостью. Рассмотрим некоторые из них.

В России жизнь матери вращается вокруг малыша. Иностранцы недоумевают — зачем?

Едва ребенок подрастает и становится хоть сколько-нибудь самостоятельным, зарубежная мама бежит по своим делам. Работа, в конце концов, сама на себя не сходит. Да и время лично для себя оставить хочется каждому человеку.

Детей отправляют в государственные учреждения: многочисленные сады, ясли. Там с ними занимаются воспитатели и педагоги — всесторонне развивают и обучают самым элементарным навыкам. Кто-то пользуется услугами няни.

Наши же мамочки до победного строят будни вокруг своего чада: у нас не принято нанимать персонал по уходу за ребенком. А если и нанимают, чаще всего это крайняя мера — родители разрываются между работами и банально не успевают уделять время ребенку. Если же есть хоть малейшая возможность не отдавать ребенка в сад, то наши мамочки ей непременно воспользуются и будут до победного стараться воспитывать его самостоятельно, зачастую в ущерб собственным интересам.

Папа сидит с детьми, мама — зарабатывает. А так можно было?

В Европе и США зачастую в декретный отпуск уходит именно отец. А почему, собственно, и нет? В момент рождения ребенка пара садится и взвешивает все "за" и "против" такого варианта. Допустим, отец хочет взять перерыв от работы, а новоиспеченная мать получает отличную зарплату, но дома засиживаться не хочет. Тогда она продолжает приносить домой деньги, а папа сидит с ребенком и хозяйничает дома.

В России мужчины традиционно не берут декретный отпуск. Все еще сильны устои и мнение общества играет не последнюю роль: с ребенком должна сидеть женщина да и "пацаны засмеют".

Декрет до трех лет: иностранцы в шоке

Российское государство предоставляет одному из родителей отпуск по уходу за ребенком — до полутора и до трех лет. Европейки и американки тут, конечно, немного завидуют. Им на работу возвращаться приходится в любом случае практически сразу после рождения детей.

Институт бабушек и дедушек

В США и Европе никому и в голову не придет, что у старшего поколения можно попросить помощи в уходе за ребенком. Сами своих детей вырастили, и на том спасибо. Теперь и наша очередь пришла, но представителей старшего поколения мы беспокоить не будем, они свое уже все сделали — примерно так полагают заграничные родители.

У нас же бабушки зачастую принимают активное и очень плотное участие в воспитании чада. Это, можно сказать, целое подразделение института семьи. Некоторые родители даже просят бабушек и дедушек переехать к ним на год-полтора, чтобы помогать постоянно.

Иностранному родителю такое даже в голову бы не пришло.

Вот такие мы разные! И это далеко не все отличия в воспитании, которым искренне удивляются иностранцы.