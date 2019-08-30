Девочка родилась с белой челкой, точно как у всех в семье 

Не уверены, насколько высока вероятность наследования в одной семье у четырех человек белой пряди. Нам почему-то кажется, что она очень мала. Однако именно такое чудо из поколения в поколение происходит в семье маленькой Миллианны Уорти из Южной Каролины. Малышка, которой сейчас полтора года, родилась с такой же отличительной чертой, как у ее мамы Брианны, бабушки и прабабушки.
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Белую прядь волос у девочки объясняют полиозом — низким или полным отсутствием пигмента в волосах и коже, где они растут.
«Мы не знаем, откуда идут корни этой отличительной черты в нашей семье, так как прабабушку удочерили и она никогда не встречалась со своей биологической семьей,
— рассказала Брианна, мама девочки.
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— Причем у моей младшей сестры этой пряди нет. Но я надеялась, что у Миллианны она проявится, так как я родилась с ней. Когда малышку положили мне на грудь после родов, я была так рада, увидев нашу семейную отметину».