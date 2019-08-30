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Как выглядит внебрачный сын Валерия Меладзе 

Рамблер 1 час назад
Смотрите видео и узнайте, как выглядит сын Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой. Роман Валерия и Альбины начался, когда Валерий ещё был женат. Сын Константин у пары появился в 2004 году, но Альбина долго скрывала, кто отец ребёнка. Впрочем, и сам роман был тайным вплоть до 2012 года. После развода с супругой Ириной Меладзе женился на Джанабаевой, а чуть позже у них родился и второй сын. Как же выглядит старший наследник музыкальной пары?
Дети , Видео , Звёзды , Валерий Меладзе
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