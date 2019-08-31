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5 мифов о семейном досуге в России, которые пора развенчать 

Letidor.ru 5 часов назад
5 мифов о семейном досуге, которые пора развенчать
Фото: Letidor.ru
Почему прогулки не обязаны быть скучными, папы — ленивыми, а телефон — непременным атрибутом веселого времяпрепровождения?
Об этом «Летидору» рассказал Александр Пружанский, основатель петербургского парка развлечений для всей семьи «Озорные белки».

Миф №1. Семейный поход — это каторга

Так уж повелось, что на отечественном рынке не так много предложений для полноценного отдыха всей семьей. Для детишек есть, для родителей — тоже, но для всех сразу нет.
Нагляднее всего здоровую ситуацию можно представить в виде весов, где с одной стороны — счастливые и активные дети, а с другой — не скучающие и не мечтающие поскорее заняться своими делами родители. Как только весы перестают быть уравновешены, возникает миф №1.
Если вы привыкли скучать в сторонке, пока ребенок бегает на площадке, прекращайте это насилие над собой, ни к чему хорошему оно не приведет.
Вставайте со скамейки и вовлекайтесь в общую игру.
Если интереса нет, приступайте к другим активностям — сходите в парк на общие занятия йогой и пилатесом, запишитесь на совместные курсы.
Во многих спортивных зонах дети занимаются с родителями — поверьте, уровень эмоций от общего дела не сравним с одиночными походами в зал.
В скандинавских странах семьи выходят гулять и в снег, и в дождь — все, лишь бы весело провести время с ребенком. У нас, увы, такого пока нет — только заморосит, все сразу бегут домой.

Миф №2. Родители не готовы платить за себя

Одна из существующих очевидных проблем заключается в том, что большинство предприятий предлагает досуг исключительно для детей, о чем мы уже немного поговорили выше. Это приучает родителей к тому, что, приходя в парк, платить и покупать билет нужно только детям. А это неправильно!
Когда родитель платит за чадо, в его голове возникает установка «теперь ребенок должен веселиться».
Себя он уже списывает со счетов и к развлечениям не относит. Это психологическая часть, с которой мы тоже боремся.
Как только родитель понимает, что платит за себя, он уже не готов просто сидеть на лавочке и ждать, пока малыши наиграются. В этом случае взрослые включаются и стараются оправдать потраченные деньги. Кажется, такая мелочь, но психология работает.
В прошлом году мы решили провести эксперимент и устроили акцию — сделали вход для детей бесплатным (в обмен на поделку), за вход стали платить только родители. Что мы заметили — вовлеченность в детские игры моментально выросла.
Развлекательному бизнесу нужно регулярно повторять как мантру, что аттракционы рассчитаны и на детей, и на взрослых, что парки создаются для всей семьи, а не для ребенка.

Миф №3. Парки развлечений больше любят мамы, чем папы

Безусловно, лицо принимающее решение о семейном досуге — это мама. Мамы инициируют большинство активностей одной лишь фразой «ах, как давно мы всей семьей куда-нибудь не выбирались». Парки и любой другой развлекательный бизнес понимают это и стараются использовать, практически списывая со счетов отцов. Это большое заблуждение.
Да, отцы реже появляются на детских площадках, но их активность, как правило, перебивает активность мам.
Например, если в парке оборудованы тиры, картинги и танкодромы, то папы проводят с детьми практически целый день на природе. Что это доказывает? Даже серьезный банковский работник, поймав нужную волну, превратится в Тома Сойера и будет прыгать на батуте или объезжать препятствия на игрушечном танке. Как говорил Уолт Дисней, «ребенок живет в каждом из нас»!

Миф №4. Семейный отдых в России не сильно отличается от европейского

И здесь мы будем тверды: разница колоссальна. Дело даже не в том, что в парках развлечений Франции или Дании вы сможете купить в кассе «семейный билет», а в большинстве российских парков — нет, разница кроется в культуре восприятия досуга.
БОльшая вовлеченность родителей увеличивает спрос и предложение универсальных развлечений для всей семьи.
Интересный факт: во многих городах Европы для школьников организуют выезды в парки развлечений, как на прогулки или экскурсии. А в образовательных программах даже существует отдельная статья, посвященная таким развлекательным мероприятиям. Родители, конечно же, сопровождают своих детей и сами принимают активное участие во всех забавах.
А как бы вы отнеслись к такой инициативе? Помимо этого, все чаще в Европе и Америке семьи выбираются на пикники или прогулки: только вспомните, сколько людей обычно собирается в том же Люксембургском саду поиграть в петанк всей семьей или покормить уток в пруду.
Мы должны взять это на заметку!

Миф №5. Гаджеты заменили множество видов семейного досуга

Разумеется, многих детишек сейчас не оторвать от новомодных девайсов, под завязку забитых разнообразными играми и развлечениями. Не будем лукавить: с появлением смартфонов и активным бумом социальных сетей под колпаком диджитализации оказались и сами родители.
Электронная почта, лайки и репосты отвлекают внимание мам и пап от полноценного общения с детьми на прогулке — это факт.
Многие семьи (особенно это правило распространено в Европе) стараются сокращать время, проводимое с телефоном в руках. Ужины без гаджетов, выходные без телефонов — семьи все чаще голосуют за диджитал-детоксы.
Кстати, в России медленно, но верно тоже приходят к этой тенденции. Та же статистика подключения к Wi-Fi в парке «Озорные белки» говорит сама за себя: люди в большинстве своем отдают предпочтение активным играм с детьми на природе, а телефон остается лежать без дела. Все реже встречаются взрослые, «залипающие» в телефоне — это не может не радовать!
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