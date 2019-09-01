Темы, на которые надо поговорить с ребенком

Темы, на которые надо хоть раз поговорить с ребенком

Вы любите вести философские беседы с ребенком или обычно ограничивайтесь указаниями что нужно одеть или съесть, чтобы быть счастливым? В любом случае, есть несколько тем, которые с детьми бывает сложно обсуждать, но крайне необходимо.

Говорите не только об удачах, но и об ошибках

В своей практике, я регулярно сталкиваюсь с запросом от родителей: «как научить ребенка адекватно переносить неудачи?». Для начала нужно проанализировать свое отношение к поражениям — часто ребенок не может прожить то, что родители сами не переварили. А потом поделиться с ребенком историями своих побед после череды неудач — рассказать, как трудности стали началом успеха или подтолкнули к какому-то выводу, изменению, развитию. Ошибки и поражения — часть жизни, а в ней всегда найдется место для грусти о том, что не сбылось, и для радости о том, что получилось.

Расскажите, что любовь умеет прощать

Тема любви становится интересна детям с 3-4 лет. И хотя нам, взрослым, может казаться, что дети и так уверены в нашей любви, на деле каждый раз, когда мы накричали на ребенка, он начинает сомневаться, все ли с ним хорошо и любим ли он. Поэтому так важно регулярно объяснять, что любовь родителей будет всегда, даже во время ссор. Об этом написана прекрасная книга «Моя любовь» (для детей от 2 лет и для детей от 4 х лет).

Рассказывайте ребенку о его теле (особенно в период роста)

Самое сложное для родителей — обсуждать изменения которые происходят с ребенком по мере взросления. Самый частый вопрос, который я слышу: когда нужно начинать половое воспитание? Так вот, уважаемые родители, начинать нужно с самого рождения — знакомить малыша с его телом, преодолевать навязанное нам в детстве стеснение и, например, называть половые органы своими именами. Сейчас очень много книг на эту тему, поищите ту, что согласуется с вашими ценностями.

Не избегайте темы смерти

Многим родителям кажется, что ребенок не должен знать о смерти. Однако это очень важный момент для развития детей в возрасте 3-5 лет, и ребенку необходимо в полной мере познакомиться с этим фактом жизни, прожить осознание того, что все в мире конечно. Поэтому если ребенок увидел мертвого голубя или у вас умер хомячок/рыбка, не спешите покупать точную копию, лучше разделите с ребенком его горе.

Говорите о том, что интересно ребенку

Часто родителям кажется, что ребенок говорит «всякую ерунду» и они, прерывая, уточняют: а что ты съел сегодня в садике, а с кем играл, какие оценки получил? Однако, прерывая ребенка, вы можете пропустить что-то очень важное. Наберитесь терпения, общение с ребенком не должно напоминать поучительные монологи. Чем старше ваш ребенок, тем больше должно быть у него времени на то, чтобы обдумать сказанное и выразить свое мнение. Учитесь задавать вопросы и подталкивать к рассуждению. Например, «а что ты думаешь об этом? А тебе какие цвета больше нравятся» и прочее.

Задача таких разговоров — построить теплые и доверительные отношения с ребенком. Не забывайте об этом, даже когда вам кажется, что ребенок говорит глупости или ничего не понимает в «сложных» темах. Это сейчас он маленький, но очень скоро он станет одним из самых интересных для вас собеседником и тогда, хорошо бы, чтобы и он был заинтересован в общении с вами