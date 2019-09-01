Школьница раскрыла секреты хорошей успеваемости

В приемной комиссии Санкт-Петербургского госуниверситета, куда золотая медалистка Диана Говорова подала документы, ее результат ЕГЭ был максимальным. 100 баллов по русскому языку, 100 баллов — информатика, 99 — математика. И еще 5 баллов за индивидуальные достижения — медаль и многочисленные победы на олимпиадах.

Секретами хорошей учебы поделилась сама девушка, а также ее мать Софья Говорова. Посмотрите, возможно, некоторые лайфхаки пригодятся вам в повседневной жизни.

Не ругать за оценки

Первый совет от матери Дианы Софьи звучит следующим образом: «Не ругайте ребенка за оценки!». По мнению женщины, самое главное дать своему чаду свободу действий и возможность побыть самостоятельным.

Диану никто не науськивал, я практически не помогала ей собирать школьную сумку, учить уроки. Когда? У меня и у мужа работа, она с начальной школы все сама делала.

Когда девочка поделилась с мамой своим желанием получить золотую медаль, та ответила, что «все в ее руках». И ведь это правда.

Не зубрить, а учить!

Диана утверждает, что «зубрить» какую-либо информацию бесполезно. Важно попытаться ее понять, разобраться, а если что-то не выходит, вернуться к этому вопросу позже.

Кстати, в жизни медалистки тоже бывали двойки, но в основном, потому что Диана забывала дома тетрадь с заданием, а не из-за знаний.

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Не стесняться спрашивать

Если вы чего-то не понимаете, не стесняйтесь задать учителю вопрос. За всю жизнь у Дианы ни разу не было репетиторов, потому что девочка получала все необходимые знания в стенах школы.

Зачем нужен репетитор? Чтобы попытаться быстро пройти весь материал, который изучали на протяжении нескольких лет, допустим, за год.

Диана же в таких случаях просто повторяла изученный материал самостоятельно, а если что-то забывала, обращалась за помощью к учителю.

Правильно конспектировать

По словам Дианы, правильный конспект играет очень важную роль в хорошей успеваемости. Девушка советует выделять все важные моменты яркими маркерами.

Когда учитель просит убрать все с парт и достать листочки, будет контрольная, можно успеть за пару минут пробежать глазами по конспекту, — объясняет Диана. — Запомнится то, что выделено и подчеркнуто: определения, формулы. Так и на переменке перед уроком легко повторить, не перебирая весь материал учебника или тетради.

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Делать шпаргалки

А еще Диана настоятельно рекомендует делать шпаргалки! Но не пользоваться ими, а просто делать! Зачем? Принцип тот же, что и с выделением текста маркерами — на маленьком листке бумаги вы сможете выписать только самые главные моменты, и так они намного лучше запомнятся.

Не запускать

Золотая медалистка советует ученикам не пропускать ни одного параграфа, ни одной новой темы! Если вы что-то не поняли в классе, разберитесь с этим дома. Но просто проигнорировать эту проблему нельзя. Иначе уже скоро одна неизученная тема повлечет за собой другие.

Не забывать про отдых и безделье

Глядя на впечатляющие достижения Дианы в учебе, кажется, что девушка только и занимается тем, что учит, читает, записывает и снова учит. На самом деле, как любая девочка, Диана любит встречаться с подругами, гулять по городу, фотографировать и проводить время в соцсетях.

Некоторые школьники садятся за уроки и «умирают», пока не сделают все, — говорит Диана. — Я чередую: порешал-почитал-погулял-почитал-поел. Каждое занятие, например, по полчаса. И не надоело, и мозг не «взрывается».

Кроме того, каждую неделю у Дианы наступает день «полного ничего неделания», когда она совершенно не занята никакими делами и проводит время так, как ей захочется.

Читать книги

Чтение очень важно для полноценного развития человека. Особенно это касается тех учеников, у которых наблюдаются проблемы с русским языком. Сама Диана обожает провести время за хорошей литературой, а любимое ее произведение — «Мастер и Маргарита» Булгакова.

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Заниматься спортом

Мать Дианы уверена, что именно спорт помог дочери стать дисциплинированной и достигать своих целей. С раннего возраста девочка ходила в школу спортивной гимнастики. Занятия проводили шесть раз в неделю. Сначала ее водила бабушка, потом она начала ходить сама.

Я приходила из школы, немного отдыхала, кушала, шла на тренировку, возвращалась, готовила ужин себе и родителям, которые были на работе, потом садилась за уроки, — вспоминает Диана распорядок дня последних нескольких лет.

Девушка — КМС по спортивной гимнастике, но в старших классах из-за сильной занятости по учебе ей пришлось отказаться от профессиональных занятий спортом.

Также Диана советует как можно раньше определиться с выбором будущей профессии, чтобы «нажимать» на нужные предметы. Сама девушка мечтает окончить СПбГУ с красным дипломом и стать web-программистом. Уверены, что у нее все получится!