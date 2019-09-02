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Что такое «синдром 7 сентября» и чем он опасен 

Letidor.ru 49 минут назад
Что такое «синдром 7 сентября» и чем он опасен
Фото: Letidor.ru
Казалось бы, после летних каникул запас сил и ресурсов должен быть восстановлен. А между тем дети то и дело жалуются на недомогание. Почему так происходит?
Конечно, синдром 7 сентября — это не медицинский термин в широком понимании, а явление, которое характеризует состояние ребенка буквально через неделю после старта нового учебного года. Для школьника он всегда связан со стрессом, психологическими и физическими нагрузками.
Традиционно в сентябре медики фиксируют всплеск заболеваемости у детей и подростков. Разобраться в причинах помогает педиатр клиники «НИАРМЕДИК» в Перово Ольга Владимировна Степанович.

Какие дети в группе риска

Речь, в первую очередь, идет о детях и подростках, страдающих вегето-сосудистой дистонией (ВСД), которая, как известно, имеет психосоматическую основу.
У таких детей можно наблюдать целый симптомо-комплекс — нарушения в работе сердечно-сосудистой, эндокринной и центральной нервной систем. ВСД у детей может сопровождаться пониженным артериальным давлением, аритмией, нестабильностью частоты сердечных сокращений и др.
Такие дети более уязвимы, менее активны, хуже развиты физически. При этом они более спокойные, не импульсивные.
Часто, но не всегда у них наблюдается повышенный аппетит как сопутствующее явление постоянного стресса.
Примерно через неделю после окончания летних каникул у школьников с ВСД возникает слабость, повышается утомляемость, их энергетический запас падает. Стрессовые ситуации, повышенные физиологические и психологические нагрузки приводят к ослаблению иммунитета, на фоне чего они начинают часто болеть, не успевать в школе и т.д.

Почему дети начинают болеть инфекционными заболеваниями

Дети с родителями возвращаются из отпуска из разных точек страны и мира, и каждый несет с собой чужеродную инфекцию. Получается перекрестное инфицирование в условиях скученности детей. У одних это может быть ОРВИ на фоне акклиматизации, у других кишечная инфекция, которую дети чаще всего подхватывают в бассейнах на отдыхе. У третьих — ротавирусная инфекция, которой легко заболеть в странах с жарким и влажным климатом.
Заражаются они перед возвращением домой, затем проходит 1-2 дня инкубационного периода, и начинаются симптоматические проявления.

Как помочь ребенку не болеть

Эффективны общеукрепляющие процедуры — гимнастика, массаж, пребывание на свежем воздухе.
Несмотря на начало школьных занятий, специалисты рекомендуют родителям давать детям отдыхать и не допускать переутомления, а значит — регулировать режим дня ребенка и следить за тем, чтобы он высыпался.
Не делайте акцент на оценках и уроках, больше говорите о любимых книгах, увлечениях, друзьях.
Не перегружайте ребенка кружками и секциями, пусть первые учебные недели пройдут в облегченном режиме.
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