Что стало с Айрой Браун, с 2 лет работавшей моделью

Какой стала малышка Айра Браун, с двух лет участвовавшая в конкурсах красоты

Фанаты девочки называли ее "живой куклой" и "ангельским созданием".

Родители рассказывали, что Айра с пеленок любила позировать и фотографироваться, поэтому им пришло в голову отправить дочку поучаствовать в ее первом конкурсе красоты. Малышке было всего два года. Естественно, общественность осуждала родителей Браун.

Ведь для конкурса им пришлось сделать девочке макияж, осветлить ей волосы и даже водили в солярий, чтобы придать ее коже темный оттенок.

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Однако родители настаивали на своем, они были уверены, что Айре все это в радость. Так, в неполных три года малышка Браун стала одной из самых популярных моделей среди детей. Айру действительно полюбили фотографы. Еще бы: девочка с большими голубыми глазами, длинными пышными ресницами и миниатюрными губами, сложенными в бантик, позирует перед камерой без всяких капризов — снимки выходили восхитительными!

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Что на самом деле нравилось двухлетней малышке в ее возрасте, мы вряд ли когда-нибудь узнаем. Даже сегодня, когда Айре уже восемь лет, она все еще продолжает сниматься в различных фотопроектах и позировать для известных брендов. Несмотря на то, что внешность девочки сильно изменилась, ее родители по-прежнему уверены, что модельная карьера — самое подходящее будущее для их дочери.

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