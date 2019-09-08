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Профессии, которые могут стать причиной бесплодия 

Рамблер 2 часа назад
Профессии, которые могут стать причиной бесплодия
Фото: depositphotos.com
Увы, не все профессии одинаково нейтрально сказываются на здоровье женщины. Есть и такие работы, которые повышают риск бесплодия. О таких профессиях лучше знать заранее.

Стюардессы

Увы, стюардессы склонны к выкидышам вдвое чаще, чем другие женщины. Все оттого, что они часто подвергаются гравитационным перегрузкам и смене давления.

Врачи-рентгенологи

Люди этой сферы часто подвергают свое тело воздействию рентгеновского излучения. Оно снижает функцию яичников. У мужчин последствия излучения тоже могут выразиться в способности к деторождению.

Стоматологи

По долгу служды этим врачам приходится вдыхать пары ртути и оксид азота — это крайне негативно сказывается на способности к зачатию у женщин.

Работники химчисток

Увы, им тоже приходится часто дышать химическими веществами, что снижает шанс забеременеть и успешно выносить будущего ребенка.

Укладчицы-упаковщицы, такелажницы и формовщицы

Эти профессии предполагают тяжелый физический труд, который не может не сказаться отрицательно на состоянии хрупкого женского организма — повышается риск выкидыша.
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