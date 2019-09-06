Как правильно говорить с детьми об отношениях

Подростки очень ранимы, поэтому говорить об их первой любви стоит с осторожностью

Когда разговор заходит о близких нам людях, любые обвинения и недовольства в их адрес мы воспринимаем так, будто обидели нас лично. Часто родители не знают меры и не умеют сдерживать свои эмоции, когда обсуждают с ребенком объект его симпатии. В результате чадо замыкается в себе, копит обиду и в случае необходимости совета обращается к друзьям или более лояльным родственникам. Если вы хотите сохранить близкие семейные отношения, нужно научиться правилам хорошего тона.

Придите в себя

Когда мы раздражены проблемами на работе или в личной жизни, сорваться на близкого человека проще простого — стоит лишь дать повод. Теперь представьте, что подросток чувствует приливы агрессии буквально каждые полчаса. Не удивительно, что любой разговор идет по грани между позитивным и негативным восприятием. Прежде чем начать диалог, вы должны успокоиться и прийти в хорошее настроение. Начинать разговор с сарказма, упреков и требований — прямой путь к взрыву эмоций и взаимных оскорблениям.

Расскажите о себе

Личный разговор всегда лучше начинать с выражения своей позиции. Посвятите ребенка в тайны своей первой любви — наверняка раньше вы не говорили об этом. Вспомните, как выглядел тот человек, с чего началась ваша симпатия и к каким результатам это привело. Далеко не всем везет встретить любовь всей жизни с первой попытки, поэтому ваш опыт может многое дать младшему поколению.

Шутки хороши, но не всегда

Когда вы рассказываете смешные истории из прошлого, связанные с вашими бывшими партнерами, или приводите в пример глупые поступки подруг, имеет смысл отнестись к этому с юмором. Единственная тема, о которой стоит говорить серьезно — вопрос контрацепции. Вы можете бесконечно закрывать глаза и говорить, что ваш ребенок «не из таких», вот только практика показывает обратное. Обясните, как правильно пользоваться презервативами и почему не стоит принимать гормональные препараты. В возрасте 15—16 лет многие школьники начинают половую жизнь, что должно привести их к положительному опыту, а не слезам от нежеланной беременности. Психически зрелый подросток адекватно воспримет эту информацию и выслушает вас.

Не судите сгоряча

Вы должны понимать, что оценить слова и поступки другого человека не так просто, как кажется. Когда чадо рассказывает вам о том, что они со второй половинкой обсуждали на свидании, какие планы строят на будущую жизнь, не нужно разбивать мечты о суровую реальность. Не будьте занудой — это бессмысленно. Ваш ребенок — это не вы, поэтому вы понятия не имеете, как в действительности сложится его судьба. Пусть он сам наступает на грабли, учится на своих ошибках и крутит романы с разными людьми. Будьте другом, а не учителем, окружайте материнской заботой и лаской. Тогда он поймет, что даже с разбитым сердцем может прийти к вам и получить настоящую поддержку, а не услышать нравоучения.