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Мать помогла сыну-гею стать отцом двойни 

Lenta.ru + ещё 1 7 часов назад
Мать помогла сыну-гею стать отцом двойни
Фото: Lenta.ru
В бразильском городе Сан-Паулу женщина стала суррогатной матерью для сына-гея. Об этом сообщает издание The Sun.
45-летняя Вальдира дас-Невес (Valdira das Neves) решила помочь младшему сыну, 24-летнему Марсело (Marcelo das Neves), стать отцом. С четвертого раза женщина успешно прошла процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и в январе текущего года забеременела.
Во вторник, 3 сентября, она родила мальчика и девочку, которых назвали Ной (Noah) и Мария Флор (Maria Flor). У Ноя обнаружили проблемы с дыханием и поместили в педиатрическое отделение. Новорожденный находится на лечении.
«Около четырех лет назад моя мать забеременела от отца, однако девочка родилась на сроке в семь месяцев и через неделю умерла, — рассказывает Марсело. — Мы решили дать матери возможность вырастить наших детей. С помощью моей спермы осеменили яйцеклетки анонимного донора».
Марсело признался, что всегда мечтал стать отцом.
«Слава Богу, матери удалось забеременеть, — заключил бразилец. — Как же здорово, что теперь наша мечта стала реальностью».
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Дети , Мария Флор
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