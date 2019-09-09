Женщина ввела дочь в кому ради внимания бойфренда

Женщина ввела здоровую 4-летнюю дочь в диабетическую кому, чтобы привлечь внимание своего бойфренда

На днях суд Великобритании приговорил 33-летнюю Шантелл Грэм к 12 годам лишения свободы. В июне 2016 года осужденная вколола здоровой четырехлетней девочке 12 доз инсулина. Результатом ее умышленных действий стала тяжелое повреждение мозга, эпилепсия и нарушение у малышки двигательной активности.

По юридическим причинам имена девочки и мужчины, а также степень их родства с Шантелл Грэм не раскрываются, однако предполагается, что речь идет о дочери и бойфренде осужденной.

Что сподвигло женщину на такой чудовищный поступок доподлинно неизвестно, однако суд считает, что таким образом Шантелл пыталась привлечь внимание своего мужчины, а девочка стала инструментом для манипуляций, как сообщает британское издание Mirror.

Ударную дозу препарата ребенок получал дважды на протяжении трех дней. Как удалось установить следствию, Грэм вводила девочке инъекции, пока та спала. После первого укола тройной дозы инсулина у ребенка начались эпилептические припадки. Однако этого Грэм показалось мало, и через пару дней она ввела девочке вторую инъекцию, уже 9 кратную дозу, после чего малышка впала в диабетическую кому. Введенные в общей сложности 12 доз инсулина вызвали необратимые поражения мозга, сделавшие девочку инвалидом.

Уже позже, во время расследования, полицейские получили доступ к телефону женщины. В истории ее онлайн поиска им удалось восстановить набранные запросы. Оказывается, всего за несколько минут до введения девочке инъекций инсулина, Грэм писала в поисковике недвусмысленную фразу: «эффект диабетической комы». А сразу же после укола и развития у ребенка эпилептического синдрома женщина интересовалась у гугла, «могут ли судороги вызвать поражения мозга».

Помимо циничных вопросов в системе онлайн поиска полицейские обнаружили телефоне женщины видео малышки, бьющейся в эпилептическом припадке. Предполагается, что именно этот видеожурнал Шантелл Грэм отправляла своему возлюбленному, для привлечения его внимания.

Понимая, что дочь находится на грани жизни и смерти, женщина все же не спешила вызывать скорую и часами снимала больную малышку на видео, прежде чем отвезти ее в госпиталь. Спустя три года, девочка так и не смогла восстановиться. Она прикована к постели, по-прежнему не говорит, питается через зонд, страдает от эпилепсии и прочих недугов.

Тем временем, Шантелл Грэм в содеянном так и не раскаялась и продолжает отрицать свою вину. После заключения под стражу она по-прежнему продолжает отношения со своим мужчиной.