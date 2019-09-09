Как выглядит самый сильный ребенок спустя 15 лет

15 лет назад все в мире знали про «Маленького Геркулеса» — восьмилетнего Ричарда Сандрака , выглядящего как профессиональный бодибилдер. Его называли самым сильным ребенком в мире.

YouTube

Ричард в юном возрасте.

Ричард родился в украинской семье чемпиона мира по боевым искусствам Павла Сандрака и Лены Сандрак, профессионально занимавшейся аэробикой.

Родители Ричарда переехали в США, когда мальчику было два года, почти сразу начав нещадно тренировать сына — в восемь лет он жал от груди свой двойной вес, в 11 уже мог выжать тройной.

YouTube

Ричард с родителями и сестрой.

Общество восхищалось невероятными успехами Ричарда, при этом осуждая чересчур жесткое отношение к ребенку.

Родители же мечтали сделать из сына нового Арнольда Шварценеггера — звезду голливудских блокбастеров.

YouTube

Ричард в подростковом возрасте.

Когда Ричарду было 11 лет, его отца посадили за избиение жены на три года. Мальчик сам позвонил в полицию и перестал общаться с отцом, но продолжал тренировки. После подросткового возраста Ричард и вовсе их забросил.

Сейчас Ричарду Сандраку 26 лет и он полностью отказался исполнять мечту родителей, которые, по его мнению, лишили его детства.

YouTube

Ричард в наши дни.

Он выглядит как обычный парень, без выдающихся мышц и кубиков пресса. Физическую форму Ричард поддерживает лишь бегом и скейтбордом.

Работает Сандрак каскадером в шоу Waterworld в парке Universal Studios — в него стреляют и поджигают несколько раз в день.

«Из меня пытались сотворить ошибку природы. Но я горжусь своим прошлым и не хочу про него забывать. Просто больше не собираюсь жить в таком режиме»,

— заявил Ричард.