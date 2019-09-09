Как выглядит самый сильный ребенок спустя 15 лет 

15 лет назад все в мире знали про «Маленького Геркулеса» — восьмилетнего Ричарда Сандрака, выглядящего как профессиональный бодибилдер. Его называли самым сильным ребенком в мире.
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Ричард в юном возрасте.
Ричард родился в украинской семье чемпиона мира по боевым искусствам Павла Сандрака и Лены Сандрак, профессионально занимавшейся аэробикой.
Родители Ричарда переехали в США, когда мальчику было два года, почти сразу начав нещадно тренировать сына — в восемь лет он жал от груди свой двойной вес, в 11 уже мог выжать тройной.
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Ричард с родителями и сестрой.
Общество восхищалось невероятными успехами Ричарда, при этом осуждая чересчур жесткое отношение к ребенку.
Родители же мечтали сделать из сына нового Арнольда Шварценеггера — звезду голливудских блокбастеров.
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Ричард в подростковом возрасте.
Когда Ричарду было 11 лет, его отца посадили за избиение жены на три года. Мальчик сам позвонил в полицию и перестал общаться с отцом, но продолжал тренировки. После подросткового возраста Ричард и вовсе их забросил.
Сейчас Ричарду Сандраку 26 лет и он полностью отказался исполнять мечту родителей, которые, по его мнению, лишили его детства.
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Ричард в наши дни.
Он выглядит как обычный парень, без выдающихся мышц и кубиков пресса. Физическую форму Ричард поддерживает лишь бегом и скейтбордом.
Работает Сандрак каскадером в шоу Waterworld в парке Universal Studios — в него стреляют и поджигают несколько раз в день.
«Из меня пытались сотворить ошибку природы. Но я горжусь своим прошлым и не хочу про него забывать. Просто больше не собираюсь жить в таком режиме»,
— заявил Ричард.
Сандрак мечтает стать инженером и работать в НАСА (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства).