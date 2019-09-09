Видео рассказывает о сыне российского миллиардера Романа Абрамовича и галеристки Дарьи Жуковой. Пара была вместе около десяти лет, однако в 2017 году распалась, хотя супруги воспитывали двоих детей. 38-летняя Жукова не стремится к широкой популярности и редко появляется на публике с наследниками. Недавно появилось редкое фото, на котором виден сын Дарьи и Романа Аарон-Александр, которому сейчас уже десять лет.
Каким растет сын Романа Абрамовича
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