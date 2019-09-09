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В сухих завтраках для детей найдены токсины 

Рамблер 1 час назад
Эксперты "Роскачества" решили проверить сухие завтраки, предназначенные для российских школьников. Продукты оказались опасными для здоровья. Результатами проверки делится РИА "Новости".
По итогам проверки выяснилось, что в пяти образцах продукции из 18, прошедших экспертизу, найден охратоксин А. Это органическое соединение, которое наносит серьезный вред здоровью и детей, и взрослых. Как отмечают специалисты, охратоксин А оказывает негативное воздействие на почки и выделительную систему, а также способствует развитию ряда опасных болезней.
Опасным признан сухой завтрак, состоящий из шоколадных шариков, стоимость которого может составлять от 12 до 286 рублей.
Дети , Видео , РИА Новости
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