В сухих завтраках для детей найдены токсины 

Эксперты "Роскачества" решили проверить сухие завтраки, предназначенные для российских школьников. Продукты оказались опасными для здоровья. Результатами проверки делится РИА "Новости".

По итогам проверки выяснилось, что в пяти образцах продукции из 18, прошедших экспертизу, найден охратоксин А. Это органическое соединение, которое наносит серьезный вред здоровью и детей, и взрослых. Как отмечают специалисты, охратоксин А оказывает негативное воздействие на почки и выделительную систему, а также способствует развитию ряда опасных болезней.