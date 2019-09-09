«Я не езжу в отпуск с ребенком, и вот почему…»

В нашей семье теперь два отпуска: для ребёнка и без ребёнка. Потому что совместить одно с другим оказалось сродни героизму. И если есть возможность не ездить в путешествие с малышом в одиночку, то я её использую.

Отпуск на море

Перед первой поездкой на море с сыном я спрашивала совета у бывалых подруг. Все в один голос говорили, что в этом нет ничего сложного. Скидывали фотографии с малышами в слингах, спящих в люльке под зонтиком на пляже. Но я не учла, что все дети разные. Да и отпуск может кардинально отличаться. Отель «всё включено» с анимацией — не то же самое, что гостевой дом с общей кухней.

На практике нам пришлось столкнуться с целым букетом проблем: Ротавирус. На российском морском побережье избежать его почти невозможно. Три дня из десяти мы просто вычеркнули, потому что не могли отойти от туалета и сбить температуру. Проблемы с питанием. Оказалось, что найти подходящую для трёхлетки еду не так-то просто. В кафе всё оказалось слишком острым и жирным. Просто нереально острым и жирным! Готовить на общей кухне почти невозможно из-за очередей к плите. Да и выбор в магазине не радовал. Страх перед морем. Не все дети одинаково обожают море. Пока малыши вокруг весело резвились в волнах, мой сын истошно кричал на берегу, что хочет домой. Непривычная обстановка. Желание оказаться дома появилось ещё в поезде по пути на море. И чем дальше, тем сильнее и непреодолимее оно становилось.

Путешествие в другой город

Туалеты. Фраза «мам, я хочу писать» долго будет сниться мне в кошмарах. Потому что найти общественный туалет в чужом городе непросто, а в случае с ребёнком каждая секунда на счету. Хоп! И придётся устраивать публичное переодевание в сухие брюки. Багаж. Наш отпуск пришёлся на лето, но из-за нестабильной погоды пришлось тащить с собой и куртку с ботинками, и футболки с сандалиями. Специально купленный для путешествия вдвоём компактный чемодан грозил лопнуть по швам. А ведь некоторым приходится везти с собой коляску, велосипед или самокат… Физическая нагрузка. Чтобы справиться с чемоданом и ребёнком, придётся как минимум подкачаться в тренажёрном зале, а как максимум — отрастить ещё одну руку. Российские города (и даже Москва!) редко приспособлены для маломобильных граждан, поэтому приходится таскать тяжести по ступенькам, одновременно помогая ребёнку спуститься или подняться. Аренда жилья. Далеко не все любят детей, и уж точно не все готовы сталкиваться с последствиями их пребывания в своей квартире. Поэтому на агрегаторах по аренде отпускной недвижимости мне пришлось раз за разом сталкиваться с отметкой «не для детей младше 12 лет». Из-за этого выбор уменьшился в разы, а жильё обошлось значительно дороже. После этого я всё же не оставила попыток съездить в отпуск вдвоём с ребёнком. «Раз с морем не получается, можно попробовать прокатиться в другой город», — решила я, и купила билеты в Нижний Новгород. Но и здесь всё оказалось совсем непросто.

Выход — делить отпуск

Конечно, сначала меня накрыло ужасное чувство вины: «Как это я хочу отдыхать без сына?» Но если после отпуска не чувствуешь себя отдохнувшей, то и полноценно работать целый год вряд ли сможешь. Поэтому в своей семье мы нашли выход: делить отпуск на две части — «для сына» и «без сына».

Первую часть я провожу только с ребёнком и так, как он хочет. Например, каждый день мы отправляемся в аквапарк, океанариум, зоопарк или игровой центр, устраиваем мини-поход с палаткой и спальными мешками. Всё это ему нравится куда больше, чем поездка на море или в другой город.

Вторую часть отпуска мне «дарят» родители, которые забирают сына к себе, пока я занимаюсь тем, что нравится мне — путешествую. При этом каждый из нас абсолютно счастлив!

Отправляться в отпуск вдвоём с маленьким ребёнком рискованно. И теперь всем подругам я советую «потренироваться», например, съездить куда-нибудь недалеко на день. Если справитесь, то срок и дальность поездки можно увеличить. Но вряд ли до момента взросления сына я повторю трип в несколько городов за пару недель. Это оказалось слишком сложно — и физически, и эмоционально.