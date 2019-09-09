«Я не езжу в отпуск с ребенком, и вот почему…» 

В нашей семье теперь два отпуска: для ребёнка и без ребёнка. Потому что совместить одно с другим оказалось сродни героизму. И если есть возможность не ездить в путешествие с малышом в одиночку, то я её использую.
Отпуск на море
Перед первой поездкой на море с сыном я спрашивала совета у бывалых подруг. Все в один голос говорили, что в этом нет ничего сложного. Скидывали фотографии с малышами в слингах, спящих в люльке под зонтиком на пляже. Но я не учла, что все дети разные. Да и отпуск может кардинально отличаться. Отель «всё включено» с анимацией — не то же самое, что гостевой дом с общей кухней.
На практике нам пришлось столкнуться с целым букетом проблем:
- Ротавирус. На российском морском побережье избежать его почти невозможно. Три дня из десяти мы просто вычеркнули, потому что не могли отойти от туалета и сбить температуру.
- Проблемы с питанием. Оказалось, что найти подходящую для трёхлетки еду не так-то просто. В кафе всё оказалось слишком острым и жирным. Просто нереально острым и жирным! Готовить на общей кухне почти невозможно из-за очередей к плите. Да и выбор в магазине не радовал.
- Страх перед морем. Не все дети одинаково обожают море. Пока малыши вокруг весело резвились в волнах, мой сын истошно кричал на берегу, что хочет домой.
- Непривычная обстановка. Желание оказаться дома появилось ещё в поезде по пути на море. И чем дальше, тем сильнее и непреодолимее оно становилось.
Путешествие в другой город
После этого я всё же не оставила попыток съездить в отпуск вдвоём с ребёнком. «Раз с морем не получается, можно попробовать прокатиться в другой город», — решила я, и купила билеты в Нижний Новгород. Но и здесь всё оказалось совсем непросто.
- Туалеты. Фраза «мам, я хочу писать» долго будет сниться мне в кошмарах. Потому что найти общественный туалет в чужом городе непросто, а в случае с ребёнком каждая секунда на счету. Хоп! И придётся устраивать публичное переодевание в сухие брюки.
- Багаж. Наш отпуск пришёлся на лето, но из-за нестабильной погоды пришлось тащить с собой и куртку с ботинками, и футболки с сандалиями. Специально купленный для путешествия вдвоём компактный чемодан грозил лопнуть по швам. А ведь некоторым приходится везти с собой коляску, велосипед или самокат…
- Физическая нагрузка. Чтобы справиться с чемоданом и ребёнком, придётся как минимум подкачаться в тренажёрном зале, а как максимум — отрастить ещё одну руку. Российские города (и даже Москва!) редко приспособлены для маломобильных граждан, поэтому приходится таскать тяжести по ступенькам, одновременно помогая ребёнку спуститься или подняться.
- Аренда жилья. Далеко не все любят детей, и уж точно не все готовы сталкиваться с последствиями их пребывания в своей квартире. Поэтому на агрегаторах по аренде отпускной недвижимости мне пришлось раз за разом сталкиваться с отметкой «не для детей младше 12 лет». Из-за этого выбор уменьшился в разы, а жильё обошлось значительно дороже.
Выход — делить отпуск
Конечно, сначала меня накрыло ужасное чувство вины: «Как это я хочу отдыхать без сына?» Но если после отпуска не чувствуешь себя отдохнувшей, то и полноценно работать целый год вряд ли сможешь. Поэтому в своей семье мы нашли выход: делить отпуск на две части — «для сына» и «без сына».
Первую часть я провожу только с ребёнком и так, как он хочет. Например, каждый день мы отправляемся в аквапарк, океанариум, зоопарк или игровой центр, устраиваем мини-поход с палаткой и спальными мешками. Всё это ему нравится куда больше, чем поездка на море или в другой город.
Вторую часть отпуска мне «дарят» родители, которые забирают сына к себе, пока я занимаюсь тем, что нравится мне — путешествую. При этом каждый из нас абсолютно счастлив!
Отправляться в отпуск вдвоём с маленьким ребёнком рискованно. И теперь всем подругам я советую «потренироваться», например, съездить куда-нибудь недалеко на день. Если справитесь, то срок и дальность поездки можно увеличить. Но вряд ли до момента взросления сына я повторю трип в несколько городов за пару недель. Это оказалось слишком сложно — и физически, и эмоционально.