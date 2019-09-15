На какие школьные нужды можно не сдавать деньги

С началом учебного года родительские чаты начинают пестрить сообщениями о том, что нужно снова сдать деньги на собрании. Чаще всего учителя формируют запрос как "нужды школы", но суммы не всегда оправданы.

На самом деле, если запрос школы или родительского комитета формируется подобным образом, вы имеете права не сдавать деньги. Согласно законам, общее образование в нашей стране бесплатное. Конечно, в частных школах все совсем не так, но в обычных государственных оно бесплатное.

Именно поэтому школы могут взимать плату только за дополнительные образовательные программы. К ним относится репетиторство, дополнительные кружки и секции, которые проводятся строго после уроков, специальные углубленные курсы по другим предметам, а также обучение дисциплинам, которые не входят в школьную программу. Родители могут платить школе и за завтраки и обеды, но для определенных типов семей предусмотрены отдельные льготы.

При этом, помимо платных кружков и секций в школе должны быть и бесплатные. Сдача денег на дополнительное образование — вещь сугубо добровольная.