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9-летняя модель без ног вышла на подиум на Неделе моды в Нью-Йорке 

BigPicture.ru + ещё 1 2 часа назад
9-летняя модель без ног вышла на подиум
Фото: BigPicture.ru
В этом году Неделя моды в Нью-Йорке представила зрителям новую звезду — 9-летнюю Дэйзи-Мэй Диметри. В истории NYFW этот случай беспрецедентен, но вовсе не потому, что в показах вместе со взрослыми моделями участвует ребенок — такое уже бывало. Дело в том, что Дэйзи-Мэй дефилировала по подиуму на бионических протезах, так как у девочки нет ног.
Юную модель с физическими особенностями заметила на одном из лондонских показов Эни Хегедус-Буирон — ведущий дизайнер бренда детской одежды Lulu et Gigi. Женщина сразу поняла, что девочка идеально подходит для нью-йоркского шоу, запланированного на 8 сентября.
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За дефиле малышки на одном из самых важных модных событий планеты следил отец. Он был горд своей дочерью и отметил, что она восхитительно выглядела и при этом ей очень нравилось все происходящее.
Выход Дэйзи-Мэй Диметри уже оценили организаторы мероприятия и предложили ей принять участие в Неделе моды в Париже. Шоу в столице Франции, которое пройдет на Эйфелевой башне, будет еще более пафосным и эффектным, чем сентябрьское.
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Дэйзи-Мэй Диметри, ставшая звездой в Нью-Йорке, родилась с малоберцовой гемимелией. Это врожденное заболевание, при котором у человека отсутствует малоберцовая кость или ее часть.
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В 18 месяцев девочке ампутировали ноги, чтобы дать в будущем возможность использовать протезы. Несмотря на свое заболевание, Диметри с самого раннего возраста мечтала стать моделью.
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