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Декретный отпуск россиянок оказался самым продолжительным в мире 

Letidor.ru + ещё 12 10 часов назад
Россиянки дольше всех находятся в декрете
Фото: РИА Новости
Россиянки находятся в декретом отпуске дольше всех женщин в мире. Об этом заявила заведующая лабораторией количественных методов исследования РЭУ имени Г. В. Плеханова Елена Егорова, передает РИА Новости.
«В большинстве развитых стран, за исключением скандинавских и стран бывшего соцлагеря, по нашим меркам, довольно маленькие отпуска — 3-4 месяца, и не всегда оплачиваемые. Женщины довольно быстро выходят на работу — зарабатывать деньги, сохранить свое рабочее место», — уточнила эксперт.
По словам Егоровой, ближе всего к России по продолжительности декретного отпуска оказалась Норвегия, где официальный оплачиваемый отпуск длится 61 неделю. При этом в России, по данным Росстата, средняя продолжительность декрета составляет 29 месяцев, а по закону женщина имеет право находиться в отпуске по уходу за ребенком до тех пор, пока ему не исполнится 3 года.
Егорова также отметила, что в России женщинам в декретном отпуске гарантируется сохранение рабочего места и выплаты из Фонда социального страхования. Вместе с тем зарплату в полном объеме россиянки могут получать только в первые 20-28 недель отпуска, тогда как в Норвегии она выплачивается женщинам на протяжении всего времени декретного отпуска.
Эксперт также отметила, что, например, в США женщинам в отпуске по уходу за ребенком не гарантируют сохранение места работы, а сам отпуск является неоплачиваемым и длится 12 недель. В Канаде продолжительность отпуска по беременности и родам составляет 17 недель, плюс 35 недель отпуска по уходу за ребенком, в Великобритании — 6 и 33 недели соответственно.
20 сентября прошлого года замминистра труда и социальной защиты Алексей Вовченко заявил, что среди российских отцов только 2-2,5 процента выходят в отпуск по уходу за ребенком. Он добавил, что в России у мужчин и женщин одинаковые права на ребенка.
В марте вице-премьер Ольга Голодец отметила, что российские женщины в среднем зарабатывают на 30 процентов меньше мужчин. По ее словам, россиянки имеют много возможностей, но не достигают того же уровня образования, карьерного роста и дохода, что и мужчины.
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Дети , Другое , Алексей Вовченко , Ольга Голодец , Елена Егорова , Фонд социального страхования РФ , РИА Новости
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