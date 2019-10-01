Каких женщин считают «старородящей матерью»

По данным переписи населения 1897 года, больше половины невест в России были не старше 20 лет. Для девушки часто этот возраст приходился на 13-16 лет. Незамужняя девушка в 19 лет уже считалась «застаревшей», 20-летних невест и вовсе браковали как «засидевшихся в девках», а 25-летних и вовсе называли «вековушками». По этим данным можно понять, что раньше девушки становились мамами почти сразу, как «были к этому готовы физически» — то есть с 13 лет. Женщина в XIX веке, выходя замуж в 16-20 лет, становилась мамой каждые 2 года, пока была способна это делать. во сколько женщина должна становится мамой, научных трудов на эту тему нет. Женщина могла родить 15 детей, из которых не всегда все 15 выживали.

По данным Евростата, возраст «молодой мамы» за последние 20 лет увеличился. Только половина женщин в ЕС стало мамами в первый раз до 29 лет. 40,6 процентов женщин предпочитают заводить детей до 39 лет. Средний возраст молодой мамы — 28 лет. Медицина продлила длительность и качество жизни человека, но насколько ей можно доверить репродуктивную функцию?

Мнение ученых

Акушеры-гинекологи и ученые постоянно повторяют: чем моложе женщина, тем выше вероятность, что она родит здорового ребенка и ее организм не сильно пострадает. Беременность — время, когда организм девушки подвергается сильной нагрузке. Поэтому чем моложе девушка, тем быстрее она восстановится после родов. С возрастом количество яйцеклеток уменьшается — и это невосполнимый биологический материал. Учитывая образ жизни многих молодых девушек (алкоголь, курение, вредная пища, множество половых партнеров, «ночной» образ жизни), качество яйцеклеток тоже снижается. И если у мужчины есть возможность «поработать» над качеством биологического материала — бросить вредные привычки и улучшить химический состав биоматериала, то у женщин такой возможности нет. Исследователи университета им. Эразма Роттердамского 30 лет анализировали данные о беременностях и родах более 58 тысяч женщин. Результатом исследования стал так называемый «калькулятор фертильности» — таблицу, когда женщине лучше всего заводить первого ребенка, если она хочет стать мамой дважды или трижды. Дик Хаббема, один из исследователей, рассказал, что его коллеги говорили о неверности исследования в силу его протяженности во времени. Но идея была в том, чтобы составить не только «калькулятор фертильности», но и собрать информацию поколениях с другими ценностями, знаниями о контрацептивах. По расчетам исследователей, чем больше хочет детей хочет завести женщина, тем раньше она должна стать мамой. Если она мечтает о семье, где три ребенка — то в 23 года. Если два — то до 27 лет. Один из участников исследования Алан Пэйси, профессор Шеффилдского университета, утверждает, что «ждать» нельзя. Те, кто думает, что вопрос деторождения можно отложить до возраста 30+, ждет разочарование. Необходимо разговаривать с девочками старших классов и студентками начальных курсов, чтобы они раньше начинали планировать свою жизнь с учетом рождения ребенка.

Мнение психологов и социологов

СМИ пишут материалы о знаменитостях — актрисах, певицах и других известных личностях, что первого ребенка они завели после 30 лет. У девушки формируется мысль, что «я тоже так могу». Но ведь СМИ не сообщают о подробностях этого процесса — сколько было неудачных попыток, о сложностях вынашивания, про ЭКО, про количество попыток ЭКО. Словом, вся «кухня» остается за кадром.

Джон Мировски, социолог Университета штата Техас в Остине, утверждает: биологически лучший возраст для рождения детей 20+, но в социуме это рассматривается с негативной точки зрения. Если первый ребенок появился в возрасте 20 лет и меньше, то велика вероятность, что он родился вне брака. Также он станет помехой на пути к высшему образованию и может стать причиной кристаллизации негативного состояния молодой девушки. Даже если девушка замужем, то 20 лет все равно слишком юный возраст для того, чтобы обзавестись потомством, говорит Мировски. У Мишель Нортон сын появился в 21 год, но когда ее спрашивают о возрасте, она говорит, что ей 25 или 27. В блоге «Early mom» Мишель написала, что таким образом хочет избежать неудобных вопросов со стороны окружающих. Мировски добавляет, что кроме косых взглядов окружающих, существует еще одна серьезная проблема. «Многие двадцатилетние недостаточно ответственны, чтобы ухаживать за ребенком», говорит Джон. Профессор Мировски, с учетом расчета эмоциональной зрелости и биологического возраста утверждает, что лучший возраст, чтобы стать мамой впервые — 29 лет. К этому времени женщина получит высшее образование, сможет сделать карьеру, «пожить для себя» и выстроить прочные отношения с мужем, чтобы они выдержали «испытание первым ребенком».