В России новорожденного назвали в честь великого режиссера

На днях из роддома в Московской области выписали маму с младенцем, который получил имя уважаемого советского и российского деятеля искусств.

О новом гражданине России со звучным именем и фамилией написал интернет-портал «Подмосковье сегодня». Как оказалось, новоиспеченная мама Людмила Рязанова назвала своего сына Эльдаром. Интересно, что женщина, которая сама выбрала имя крохе, не преследовала цели назвать ребенка в честь режиссера, в чьей фильмографии значатся такие картины как «Карнавальная ночь», «Гусарская баллада», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман» и другие.

Старшую дочку зовут Элеонора, для сына я тоже искала необычное имя. Всей семьей перебирали разные варианты, но ничего не нравилось. А потом вдруг осенило: Эльдар Кириллович — звучит! Мы ведь к отчеству имя подбирали…

— цитирует издание новоиспеченную маму.

Несмотря на то что глава семейства голосовал за имя «попроще», в итоге счастливые родители приняли решение дать ребенку имя Эльдар.

Как признается Людмила, они не ставят перед собой цели вырастить из мальчика великого режиссера. Однако надеются, что сын вырастет хорошим человеком.

Ранее «Летидор» писал о самых необычных именах новорожденных в Подмосковье.

Фото: VOSTOCK