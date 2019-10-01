10 необычных примет пола будущего малыша

Высота живота. Положение матки может рассказать о поле будущего малыша. Американские мамушки уверены: если животик расположен высоко, в нем живет девочка. А если низко — мальчик!

Состояние кожи. Эта примета существует и у нас: мол, девочки забирают у мам красоту, а мальчики, наоборот, дарят ее. Проще говоря, если во время беременности вы покрылись прыщами, родится дочка, а если кожа стала ровной и сияющей — сын.

Жар или холод? Акушерки считают, что если будущая мама все время мерзнет, не расстается с пледом и чашкой чая, она носит мальчика. А если ей постоянно жарко — девочку.

Сладкое или острое? Всю беременность тянет на пирожные, шоколад и булочки? Значит, в животе маленькая-принцесса сластена. А если вы фанатично поливаете все блюда соусом чили и закусываете свежим имбирем, то наверняка ждете настоящего мужчину!

Токсикоз. Хотя по статистике утреннюю тошноту испытывают до 85% женщин, некоторые страдают от нее особенно сильно. У этих мам, считают "мамушки", родится дочка. А счастливицы, незнакомые с токсикозом, наверняка вынашивают мальчиков!

Отец ребенка. Многие будущие папы так проникаются состоянием жены, что начинают испытывать похожие симптомы: от тошноты до болей в спине. Примета гласит, что у этих пар рождаются девочки!

Отеки. Распухшие лодыжки и запястья могут быть как вариантом нормы, так и признаком грозного состояния — преэклампсии. Обязательно посоветуйтесь с врачом и имейте в виду: виновником может быть маленький мальчик в животе.

Настроение. Конечно, настроение беременной переменчиво, как погода. Но если большую часть времени вы все-таки настроены оптимистично, то наверняка вынашиваете маленькую принцессу. А если хочется рвать и метать, возможно, родится мальчик!

Сны. Очень интересная примета: считается, что если мама видит во сне своего будущего ребенка, на самом деле он будет противоположного пола. То есть, если вам приснился маленький мальчик, родится девочка!

Сердцебиение. К этой примете порой прислушиваются даже опытные врачи. Если частота ударов сердца плода 140 и больше, наверняка это девочка.