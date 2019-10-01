Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

10 необычных примет пола будущего малыша 

Детстрана.ру 42 минуты назад
10 необычных примет пола будущего малыша
Фото: Детстрана.ру
Высота живота. Положение матки может рассказать о поле будущего малыша. Американские мамушки уверены: если животик расположен высоко, в нем живет девочка. А если низко — мальчик!
Состояние кожи. Эта примета существует и у нас: мол, девочки забирают у мам красоту, а мальчики, наоборот, дарят ее. Проще говоря, если во время беременности вы покрылись прыщами, родится дочка, а если кожа стала ровной и сияющей — сын.
Жар или холод? Акушерки считают, что если будущая мама все время мерзнет, не расстается с пледом и чашкой чая, она носит мальчика. А если ей постоянно жарко — девочку.
Сладкое или острое? Всю беременность тянет на пирожные, шоколад и булочки? Значит, в животе маленькая-принцесса сластена. А если вы фанатично поливаете все блюда соусом чили и закусываете свежим имбирем, то наверняка ждете настоящего мужчину!
Токсикоз. Хотя по статистике утреннюю тошноту испытывают до 85% женщин, некоторые страдают от нее особенно сильно. У этих мам, считают "мамушки", родится дочка. А счастливицы, незнакомые с токсикозом, наверняка вынашивают мальчиков!
Отец ребенка. Многие будущие папы так проникаются состоянием жены, что начинают испытывать похожие симптомы: от тошноты до болей в спине. Примета гласит, что у этих пар рождаются девочки!
Отеки. Распухшие лодыжки и запястья могут быть как вариантом нормы, так и признаком грозного состояния — преэклампсии. Обязательно посоветуйтесь с врачом и имейте в виду: виновником может быть маленький мальчик в животе.
Настроение. Конечно, настроение беременной переменчиво, как погода. Но если большую часть времени вы все-таки настроены оптимистично, то наверняка вынашиваете маленькую принцессу. А если хочется рвать и метать, возможно, родится мальчик!
Сны. Очень интересная примета: считается, что если мама видит во сне своего будущего ребенка, на самом деле он будет противоположного пола. То есть, если вам приснился маленький мальчик, родится девочка!
Сердцебиение. К этой примете порой прислушиваются даже опытные врачи. Если частота ударов сердца плода 140 и больше, наверняка это девочка.
Как живет сейчас звезда 80-х Екатерина Семенова
Детстрана.ру: последние новости
5 главных мифов о многодетных мамах 5 главных мифов о многодетных мамах 6 шагов к эмоциональному интеллекту ребенка 6 шагов к эмоциональному интеллекту ребенка Большинство преступлений против детей совершают их близкие Большинство преступлений против детей совершают их близкие
Женский форум
Дети
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какие татуировки не стоит делать девушке
Какие татуировки не стоит делать девушке13
5 очевидных советов для экономного шопинга
5 очевидных советов для экономного шопинга
Что такое синдром Адели и как от него избавиться
Что такое синдром Адели и как от него избавиться
Почему мужчины тяжелее переживают развод
Почему мужчины тяжелее переживают развод6
Простые упражнения для сексуальных ягодиц
Простые упражнения для сексуальных ягодиц
Видео
В СМИ назвали предполагаемую мать дочери Лазарева
00:28
В СМИ назвали предполагаемую мать дочери Лазарева
Звёзды
В Дагестане побили два мировых рекорда по свадьбам
01:09
В Дагестане побили два мировых рекорда по свадьбам
Любовь
Альбина Джанабаева об уходе от Меладзе
Альбина Джанабаева об уходе от Меладзе
Звёзды
Как выглядело соблазнительное тело по-советски
04:49
Как выглядело соблазнительное тело по-советски
Красота Мода
Сколько настоящего молока в питьевом йогурте
05:22
Сколько настоящего молока в питьевом йогурте
Еда Здоровье
Продукты, помогающие восстановить печень
06:52
Продукты, помогающие восстановить печень
Здоровье Еда
Знаменитые мужчины, которых испортила пластика
03:52
Знаменитые мужчины, которых испортила пластика
Красота Звёзды
Как побороть осенний сплин
03:42
Как побороть осенний сплин
Здоровье Психология
Какие травмы люди получают из-за секса
02:18
Какие травмы люди получают из-за секса
Любовь
Что продают под видом красной и чёрной икры
03:30
Что продают под видом красной и чёрной икры
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть