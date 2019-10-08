Женщина разрешила дочери уменьшить грудь

Женщина разрешила дочери сделать операцию по уменьшению груди и разгневала семью

Пользовательница Reddit рассказала, что разрешила своей 16-летней дочери сделать операцию по уменьшению груди ради карьеры балерины. Однако женщина столкнулась с критикой своего решения со стороны других членов семьи.

Она пояснила, что подросток давно занимается танцами и надеется выйти на профессиональный уровень.

«Программа заканчивается в 17 лет, и она подумывает о том, когда пойти на прослушивания», — отметила юзер.

У дочери большая грудь, и преподаватели сказали ей, что это может помешать добиться серьезных успехов в балете. «Она два года просила меня разрешить ей уменьшить грудь. Моя дочь думает об этом всерьез, и я дала ей свое согласие на операцию», — подчеркнула пользовательница.

При этом, по словам женщины, супруг и ее мать совершенно не согласились с этим решением.

«Муж угрожает запретить эту операцию. Он считает, что балет не настолько важен, чтобы калечить себя», — заметила она.

Юзер же подчеркнула, что дала согласие только потому, что хочет лучшего для дочери и исполнения ее мечты.

В комментариях многие поддержали решение матери разрешить дочери сделать операцию. Однако некоторые посчитали такой подход немного спорным. Юзер ManateeJamboree пояснила, что женщина поступила неправильно, что сразу дала согласие на операцию, не посоветовавшись с супругом, но уточнила, что муж тоже поступил не лучшим образом — не учел желаний дочери.

Ранее пользовательница Reddit рассказала, как случайно обнажила грудь перед работодателем. Это произошло дома, когда она собиралась пройти тестовое задание.