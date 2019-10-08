Певица Пинк показала трогательную встречу с 2-летним сыном

Малыш старался порадовать маму.

Известная певица Пинк замужем за американским гонщиком-мотоциклистом Кэри Хартом . Супруги воспитывают двоих детей. Их дочери Уиллоу восемь лет, а сыну Джеймсону два года. Конечно, звездная мама часто уезжает на гастроли и не может уделять семье столько времени, сколько бы ей хотелось. Зато встречи с любимыми малышами после разлуки всегда проходят очень трогательно. Так, двухлетний сын певицы встретил любимую маму с цветами.

«О Боже, какой прекрасный малыш», «Замечательный сынок», «Вот это джентльмен», «Какой же он милый», «Самый лучший подарок для мамы», «Так трогательно», «Чудесный малыш, соскучился по маме», «Какая прелесть», «Боже, это невозможно умилительно», «Солнышко», «Он такой сладкий», «Вы замечательные родители», — отреагировала аудитория в Instagram.

Напомним, певица впервые стала мамой в 2011 году. У нее родилась дочь Уиллоу Сейдж. А в конце декабря 2016-го Пинк и ее муж Кэри Харт стали родителями во второй раз. На свет появился их сын Джеймсон Мун. К слову, певица и ее избранник познакомились еще в 2001 году. В 2006-м пара официально оформила отношения, при этом несколько раз супруги расходились и сходились снова.

Заметим, звездный папа, кажется, хочет, чтобы сын пошел по его стопам. Двухлетний малыш Джеймсон Мун уже вовсю осваивает разные гоночные средства. Правда, пока только детские. Кэри Харт опубликовал в личном блоге видео, где сын обкатывает новый электробайк. В Сети поразились, как маленькому ребенку удается держать равновесие.

Фото, видео: Instagram @pink