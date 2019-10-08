Развод родителей делает детей хитрее

К такому выводу пришли израильские ученые, проведя эксперимент, проверяющий честность дошколят.

В ходе эксперимента детей просили бросать монетки с разноцветными сторонами. Тем, у кого монетка падала белой стороной вверх, полагалась сладость, тем, у кого черной, ничего. Но при этом дети кидали монету за занавеской, думая, что их никто не видит.

В итоге часть детей схитрила, желая получить сладость. Из тех, чьи родители жили вместе, попытались обмануть организаторов 32%. Дети же, мама и папа которых состояли в разводе, пользовались возможностью соврать чаще — из них сказали неправду 56%.

Исследователи полагают, что дети из семей. где был развод, могли наблюдать, как один родитель манипулирует другим, и решить, что обман — нормальная форма поведения. Кроме того, дети при разводе часто бегут от боли в мир воображения, а также подсознательно ждут компенсацию за свои переживания.