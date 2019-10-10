«Губит психику своих детей»: Ксения Бородина набросилась на Шарлиз Терон, позволяющую сыну одеваться как девочка

Бородина заявила, что точно знает, кем сын Шарлиз станет, когда вырастет.

Снимок голливудской актрисы Шарлиз Терон гуляющей с сыном, снятый на днях папарацци, возмутил ведущую шоу «Дом 2» Ксению Бородину до глубины души. Дело с том, что на прогулку вместе с одетой по сезону Шарлиз, вышел ее сын — босиком и в розовом блестящем купальнике.

Голливудская мама не первый год не то что смотрит сквозь пальцы на увлечение сына женской одеждой, но даже поощряет его поиск того пола, который ему подойдет. Шокировавший многих снимок разлетелся по интернету со скоростью света, и, видимо, поразил российскую телеведущую в самое сердце.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia)

3 Окт 2019 в 8:01 PDT «Сами губят психику своих детей. Терон — знаменитая актриса, на нее многие равняются… Каждый раз для меня шок, когда на пацаненка розовый купальник надевают… Уже понятно, кем этот мальчик будет и как он будет себя вести», — осудила толерантную Шарлиз Ксения на видео в своем Instagram-сториз.

Бородина подчеркнула, что толерантность толерантности рознь и надо думать о пользе, прежде всего для ребенка. Она привела пример из своего детства, когда маленькая Ксюша хотела стать птицей. Однако, как отметила теледив