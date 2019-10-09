Россиянку уволили из-за фразы из «Конька-горбунка»

Россиянка раскрыла детям значение фразы «сажать на кол» и поплатилась

Воспитательницу детского сада в Ростовской области уволили за психическое насилие над детьми после того, как она объяснила им суть фразы «сажать на кол» из сказки «Конек-Горбунок». Об этом сообщило издание 1rnd.ru со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд установил, что 22 февраля воспитанники коррекционной группы таганрогского детского сада №43 читали сказку «Конек-Горбунок», и один из детей спросил, что значит выражение «посадить на кол». Согласно определению суда, воспитательница ответила: «Человека посадили на кол, кол проходил через тело человека, и потом человек умирал».

Узнав об этом, родители потребовали наказать воспитательницу за психическое насилие. Согласно материалам дела, узнав о способе казни, один из детей начал страдать от перепадов настроения, истерик, навязчивого страха смерти и тревожности, а также отказался ходить в детский сад.

Воспитательницу уволили, она пыталась оспорить это решение через суд. Женщина не отрицала, что ответила на вопрос о коле, но утверждала, что сделала это без злого умысла. По ее словам, сказку изучали в соответствии с учебным планом. Она также настаивала, что во время служебной проверки не опрашивали детей, и свя