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Названа опасность кесарева сечения 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Названа опасность кесарева сечения
Фото: Вечерняя Москва
Ученые заявили, что кесарево сечение несет опасность. Об этом сообщает портал Nature.
Уточняется, что эксперты провели сравнительный анализ кишечных микрофлор младенцев, которые появились на свет естественным и искусственным путем. Оказалось, здоровыми после проведения кесарева сечения рождались порядка 12 процентов малышей.
Кроме того, в их организмах были найдены патогенные микробы: стафилококки, энтерококки, клостридии. При этом материнская микрофлора переходила при естественных родах переходила 74 процентам новорожденных.
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