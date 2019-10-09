Названа опасность кесарева сечения

Ученые заявили, что кесарево сечение несет опасность. Об этом сообщает портал Nature.

Уточняется, что эксперты провели сравнительный анализ кишечных микрофлор младенцев, которые появились на свет естественным и искусственным путем. Оказалось, здоровыми после проведения кесарева сечения рождались порядка 12 процентов малышей.

Кроме того, в их организмах были найдены патогенные микробы: стафилококки, энтерококки, клостридии. При этом материнская микрофлора переходила при естественных родах переходила 74 процентам новорожденных.