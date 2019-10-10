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Кабмин предложил начать арестовывать и штрафовать родителей курящих детей
ИД «Собеседник»
2 часа назад
Женский форум
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Правительство обсуждает идею ввести административную ответственность для родителей, чьи несовершеннолетние дети курят.
Об этом со ссылкой на протокол заседания правительственной комиссии по про