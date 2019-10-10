Названы самые популярные имена для младенцев

Стало известно, какими именами чаще всего называли москвичи своих новорожденных детей. Об этом рассказала начальник управления ЗАГС Москвы Елена Ефремова

Среди мальчиков на первом месте по популярности Александр, в 2019 году этим именем назвали 2200 детей. Девочек чаще всего называли Софией, их — 2400.

Также часто родители мальчиков выбирали имена Михаил, Максим, Иван, Артём, Дмитрий и Даниил, а девочек чаще всего называли Мария, Александра, Анна, Алиса, Виктория и Полина.

Самыми необычными именами признаны Добрыня и Хабиб, а также Ричард Лев, Александр Поль, Цезарь и Огнеслав. А девочек реже всего называли Лукерией, Ефросиньей и Феофанией.