Женщина обещала не рожать и забеременела в 22-й раз

Женщина пообещала не рожать и забеременела 22-м ребенком

Мать самой большой семьи в Британии Сью Рэдфорд рассказала о своей 22-й беременности. Женщина выложила ролик с новостью на их семейном Youtube-канале The Radford Family.

44-летняя многодетная мама и ее муж Ноэль показали УЗИ ребенка своим подписчикам. Пара из Англии в прошлом году утверждала, что больше не будет заводить детей. У Рэдфордов уже есть 21 ребенок, последний из которых родился в 2018 году. Мать добавила, что сейчас находится на 15-й неделе беременности, и скоро они смогут узнать пол малыша.

Рэдфорд рассказала, что хочет мальчика. Она отметила, что в таком случае у нее будет по 11 детей каждого пола.

Семья не получает никаких особых льгот от государства, кроме обычных пособий на детей. Они живут на деньги от семейной пекарни, в которой работают отец и некоторые старшие дети.

Когда мать семейства была беременна девятым ребенком, ее муж сделал вазэктомию. Однако потом пара решила, что хочет больше детей, и Рэдфорд сделал обратную операцию.

В августе мать семейства Рэдфорд рассказала о безумном летнем отдыхе. Ее 15 детей школьного возраста отправились на летние каникулы, поэтому женщине пришлось нелегко. Она отметила, что летом затраты на еду составляли около 350 фунтов стерлингов (28 тысяч рублей) в неделю. Также женщина пожаловалась на постоянную необходимость стирать, убираться и готовить.