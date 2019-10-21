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4 крутых бьютихака для уставших мам 

Я Покупаю 5 часов назад
4 крутых бьютихака для уставших мам
Фото: Я Покупаю
Чего ты точно не ожидала от материнства, так это выглядеть хуже всего в жизни. Действительно, неожиданный поворот, ведь времени гораздо меньше, чем раньше, и изменить что-то практически невозможно. Спасибо, Вселенная! Но мы это сейчас исправим.

1. Сухой шампунь

Некогда принять душ и помыть голову? Сухой шампунь в помощь! Распылять его нужно с расстояния не более 10 см от проборов, дать подействовать 15 секунд, а затем с помощью полотенца или фена и щетки хорошенько вычесать с волос.
Кстати, из разряда фантастики: особенно продвинутые мамы пользуются детской присыпкой вместо сухого шампуня, нанося ее кистью для макияжа на проборы. А для темных волос в тальк добавляют порошок какао. Да, мы тоже в шоке.

2. Красная помада от темных кругов под глазами

Яркие губы, конечно, отлично отвлекают внимание от всего, чего угодно. Но если под глазами темные круги размером со Свердловскую область, почему бы не поэкспериментировать с помадой и здесь? Серьезно! Оранжевые тона корректируют темные оттенки кожи на ура.
Очевидно, что профессиональный цветовой корректор справится с этой задачей намного лучше, но если его нет под рукой, то кремовая красная помада — реальный выход. Только красная, а не синяя, пожалуйста.

3. Мамин пучок

Если на твоей голове уже нет места новому слою сухого шампуня, а пяти минут на помывку так и не появилось, значит настали реально темные времена. Но (удивительно!) в этом сезоне — чем страшнее волосы, тем лучше!
Соберите небрежный пучок, вытащите из него несколько прядей — вуаля, вы не уставшая мама, а стильная женщина.

4. Тонируем корни при помощи теней для век

Если в течение нескольких месяцев вы не нашли время записаться к мастеру на окрашивание, то может и не надо? Седину и отросшие корни можно закрасить… тенями для век. Да, неожиданно. Но нужно всего лишь подобрать подходящий оттенок. А если этот метод для тебя слишком странный, попробуй смываемые корректоры для волос из масс-маркета (Syoss Root Retoucher или Loreal Magic Retouch). Результат превосходит ожидания!
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